Quel gesto shock le è costata l’espulsione da Vite al limite: che fine ha fatto oggi? Colpo di scena

Il gesto shock compiuto durante Vite al Limite le è costato l’espulsione dal programma, ma che fine ha fatto oggi? Colpo di scena.

Tutti gli amanti di Vite al Limite sanno benissimo che il docu-reality è solito regalare dei colpi di scena shock. Che siano trasformazioni impressionanti o clamorose espulsioni, il programma di Real Time che ripropone le storie e le rinascite di tutti i suoi protagonisti non smette mai di stupire. L’ha fatto anche nel corso della sua sesta stagione quando, sul finire del suo percorso, il dottor Nowzaradan ha preso una decisione shock: espellere la sua paziente!

Nel corso delle sue dieci edizioni, abbiamo visto come il dottor Nowzaradan sia un medico piuttosto paziente. Il chirurgo, infatti, è consapevole di quanto sia difficile seguire la sua dieta ed è sempre andato incontro a chiunque. Rarissime volte, infatti, l’abbiamo visto su di giri, ma quando si è mostrato così è perché è successo l’impensabile. Ricordate, ad esempio, la storia di Dolly? La giovane donna ha avuto parecchi alti e bassi, ma solo dopo aver ricevuto una bella sfuriata dal medico è riuscita ad ottenere dei buoni risultati.

Cos’è successo, invece, alla protagonista di questo nostro articolo? Anche in questo caso, purtroppo, è accaduto qualcosa di impensabile. La giovane donna, infatti, ha compiuto un gesto davvero shock che le è costata l’espulsione da Vite al Limite. Che fine ha fatto oggi? Colpo di scena incredibile!

Prima il gesto shock, poi l’espulsione da Vite al Limite: eccola oggi, clamoroso

Seppure l’espulsione da Vite al Limite non sia affatto una decisione che il dottor Nowzaradan ha preso pochissime volte, questa che riguarda la giovanissima paziente ha fatto parecchio discutere. A differenza di Angela Gutierrez, che oggi – come mostrato – è completamente irriconoscibile, la protagonista di questo nostro articolo è stata espulsa dal programma per essere stata beccata dal medico chirurgo a mangiare del cibo che non era affatto previsto nel suo piano alimentare. Un gesto shock, da come si può chiaramente comprendere, che non solo ha fatto particolarmente adirare il buon Younan, ma le è anche costata l’espulsione. Che cosa sappiamo, però, oggi Schenee Murry, protagonista della sesta stagione del programma? Colpo di scena shock.

Come Christina Philips, che recentemente ha annunciato una splendida notizia, anche Schenee Murry è molto attiva sui social. Ed è per questo che, dando un’occhiata al suo profilo Facebook, siamo riusciti a rintracciare un suo recentissimo scatto. Dimenticatevi la Schenee ‘ribelle’ di Vite al Limite, oggi è completamente diversa.

Immaginiamo che dopo Vite al Limite, la Murry abbia realmente compreso l’importanza di dimagrire – dal momento che non riusciva a fare nulla per via del suo peso – e che abbia iniziato a perdere dei chili da sola. Oggi sta decisamente meglio rispetto ad allora, non credete?