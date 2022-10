I due concorrenti del GF Vip hanno attirato parecchio l’attenzione in questi giorni: sono sempre più vicini ed i baci sempre più intimi.

La casa del GF Vip immancabilmente ci riserva ogni anno dei feeling e dei romantici colpi di scena. All’inizio di ogni nuova edizione, quasi tutto il pubblico non vede l’ora di veder scoppiare la prima scintilla tra due concorrenti per poter emozionarsi e sognare un po’ insieme a loro.

Sebbene l’attuale stagione dello storico reality di Canale 5 finora abbia mostrato parecchi momenti difficili e a tratti sgradevoli, primo fra tutti il caso Bellavia, Cupido resta in agguato ed è pronto a scagliare le sue frecce più inaspettate. Quella, ad esempio, che ha fatto invaghire Elenoire Ferruzzi di Luca Salatino ha colpito abbastanza presto, dopo pochi giorni dall’inizio del programma.

Questa infatuazione però ha generato un grande disappunto per via delle accuse rivolte al giovane cuoco da parte della biondissima concorrente. Molti non hanno infatti condiviso il suo rinfacciare a Luca di averla illusa a livello sentimentale. Ci sono però delle attrazioni nella casa che non sono state evidenti fin da subito, ma che stanno facendo parlare parecchio in questi ultimi giorni.

Tutti hanno notato la particolare intesa tra due Vipponi che, a quanto pare, sono sempre più vicini.

GF Vip, baci ed effusioni sempre più eclatanti: cos’è successo nelle ultime ore

Di sicuro avrete notato o comunque lo avrete visto in puntata giovedì scorso, che da un po’ di giorni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria il legame sta diventando sempre più stretto. Una novità che non molti si aspettavano, dato che il giovane volto di Forum finora si era mostrato abbastanza intraprendente in generale e dava l’impressione di non volersi concentrare su nessuna in particolare.

Inizialmente infatti sembrava propendere per Giaele De Donà alla quale spesso ha praticato massaggi ai piedi e dedicato altre attenzioni particolari. Inoltre, proprio un paio di giorni fa anche il bell’Alberto De Pisis ha confessato chiaramente il suo interesse per il compagno d’avventura. Del resto, col suo fare scherzoso, Donnamaria non ha rinunciato a scambiarsi anche un bacio con lui in giardino durante una delle ultime feste.

C’è però un’altra ‘preda’ per il 28enne che sembra ricambiare le sue attenzioni. Stiamo parlando della bellissima Antonella, con la quale sembra esserci davvero del tenero. L’argomento è stato trattato anche da Alfonso Signorini in puntata, ma la ragazza sembra non fidarsi ancora completamente di Edoardo. Quest’ultimo però ha fatto notare come da un po’ di giorni abbia cambiato il proprio atteggiamento con gli altri nella casa per dedicarsi a conoscere lei. Ieri sera, i due stavano scherzando in salotto e con la scusa di giocare con i Mikado, i loro baci si sono fatti un po’ più intimi fino ad arrivare a sfiorare le labbra.

Sarà solo il primo dei colpi di scena che ci riserva questa possibile coppia?