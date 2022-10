Dopo il ‘caso’ di Marco Bellavia sta per esplodere una nuova bomba al GF VIP: il concorrente si è lasciato andare ad una bestemmia?

Sembrerebbe proprio che non ci sia pace per Alfonso Signorini! Dopo il ‘caso’ Marco Bellavia, costata una bufera mediatica e la squalifica di Ginevra Lamborghini, sembrerebbe che una nuova bomba sia pronta a scoppiare nella casa del GF Vip. Da come mostrano le immagini di un video apparso su Twitter, sembrerebbe che uno dei concorrenti abbia bestemmiato.

Mai come quest’anno, il popolo web è particolarmente attivo a commentare le vicende che si alternano nella casa del GF Vip. Sarà la postazione dedicata a Giulia Salemi nello studio del programma o il cast, che mai come quest’anno promette grandi cose, fatto sta che l’opinione pubblica non si perde nulla di quanto accade a Cinecittà. È proprio per questo motivo che, nelle ultime ore, sta facendo il giro di Twitter un video che mostra uno dei concorrenti pronunciare una frase ingiuriosa. Cos’è successo? E, soprattutto, il concorrente ha realmente detto una bestemmia? Facciamo un attimo il punto della situazione.

Bestemmia nella casa del GF VIP? Cosa è successo in queste ore

Una serata che, senza alcun dubbio, i Vipponi difficilmente dimenticheranno. Non solo uno dei concorrenti, approfittando di un momento di relax e della buona musica, si è raccontato ai suoi compagni, portando alla mente un drammatico episodio, ma anche tutti gli altri hanno colto l’occasione per svelare qualche cosa in più sul loro conto.

Tutto sembrava procedere per il meglio, tutti i concorrenti erano felici e c’è stato chi, oltre a scambiarsi dolce effusioni e sfuggenti baci, ha racconto qualche dettaglio in più sulla sua famiglia. Tutto ad un tratto, però, è successo qualcosa di impensabile. Come mostra un video caricato su Twitter, infatti, sembrerebbe che uno dei concorrenti si sia lasciato andare ad una bestemmia proprio mentre parlava coi suoi coinquilini. Non conosciamo la reazione degli altri Vipponi e né tantomeno sappiamo se se ne siano resi conto, una cosa però è certa: il video ha fatto il giro del web!

Cosa accadrà adesso? Da come mostrano le immagini, sembrerebbe proprio che Amaurys Perez abbia bestemmiato, ma fino a questo momento nessuno è intervenuto in merito. Pertanto, almeno fino ad ora, non ci è dato sapere se il Grande Fratello Vip vaglierà la situazione e prenderà la sua decisione. D’altra parte, ricordiamo che non è assolutamente la prima volta che il GF Vip prende dei provvedimenti contro chi si lascia andare a delle frasi ingiuriose. Cosa succederà adesso?

Al momento, come dicevamo, non abbiamo moltissime notizie in merito. Siamo certi, però, che qualora dovesse esserci davvero la bestemmia, il GF Vip prenderà le opportune decisioni.