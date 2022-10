GF Vip, terribile episodio: “Mio padre si è suicidato”, il lutto che ha segnato la sua vita

L’amato volto del GF VIP si è appena raccontato ai suoi compagni di viaggio: il lutto che ha segnato la sua vita, terribile episodio.

Sembrerebbe proprio che sia stata una serata di dolci effusioni e personali confidenze, quella che i Vipponi hanno vissuto nelle scorse ore nella casa del GF Vip. Con in sottofondo una musica che ha fatto riaffiorare tutti i loro ricordi, alcuni dei volti del reality hanno continuato a raccontarsi reciprocamente, svelando qualche cosa di sé di completamente inedito.

Così come ha fatto un giovanissimo allievo della scuola di Amici, anche un altro volto di Canale 5 si è raccontato ai suoi compagni di viaggio, portando a galla il drammatico lutto che ha fortemente segnato la sua vita. “Mi ha completamente scioccato..”, ha rivelato uno dei Vipponi agli altri suoi coinquilini.

Superare la morte di un genitore non è una semplice passeggiata! Ce lo confermano le parole di un famoso attore che si è recentemente raccontato, ma anche quelle a cui si è lasciato andare un giovanissimo Vippone del GF Vip, raccontando la drammatica morte di suo padre. “Si è suicidato”, ha detto ai suoi compagni.

Il volto del GF VIP racconta il terribile episodio che ha segnato la sua vita: cos’è successo

Quella vissuta dal giovane volto di Canale 5 non è stata affatto un’infanzia semplice. Dapprima ‘turbata’ dalla separazione dei suoi genitori ed, in seguito, completamente segnata dal tragico lutto che ha colpito la sua famiglia, il vippone del GF Vip ha chiaramente detto di essere cresciuto troppo in fretta.

In un momento di confidenze con George, anche lui con un passato alle spalle per nulla facile, Luca Salatino e Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese si è raccontato parecchio, svelando il terribile lutto che ha segnato per sempre la sua vita. Seppure separato da sua madre, l’ex hairstylist ha raccontato di aver sempre avuto un buon rapporto col suo papà e di averlo mantenuto anche quando la sua famiglia si è trasferita a La Spezia lontano da lui. Tutto ad un tratto, però, la sua vita è completamente cambiata. “Il 15 Gennaio mia madre mi sveglia e mi dice che mio padre è morto”, ha iniziato a dire Antonino ai suoi compagni, rivelando che questo drammatico evento lo abbia particolarmente scioccato. “Era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce”, ha concluso.

Un racconto decisamente da brividi, che ha lasciato senza parole non solo i presenti in casa, ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di ascoltarlo in diretta.

Cosa ha detto su sua figlia?

Divenuto padre della piccola Luna Marì nel Luglio del 2021, Antonino Spinalbese non ha mai nascosto di provare un amore ‘morboso’ per sua figlia. Questo attaccamento alla piccola, come riferito dal diretto interessato alle telecamere del GF Vip, deriva proprio dalla mancanza del suo papà quando lui era solo un bambino. Essendo anche lui un padre separato, il buon Spinalbese non vuole assolutamente che sua figlia si perda qualcosa di lui.

Conoscevate questa storia di Antonino?