Ginevra Lamborghini torna a parlare di Marco Bellavia: cosa ha fatto

Dopo l’uscita di scena dalla casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini ritorna a parlare di Marco Bellavia: cosa ha fatto l’ex concorrente

Queste prime settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip possiamo sicuramente dire che ne abbiamo già viste di cotte e di crude. Sicuramente uno dei momenti più eclatanti all’interno di questa settima edizione, è quello che ha visto protagonista Marco Bellavia.

Il conduttore televisivo, ha scelto di uscire dalla casa e quindi di abbandonare il reality a seguito di un malessere interiore che non gli ha permesso di continuare il gioco. Ed allo stesso tempo non ha ricevuto solidarietà e vicinanza da parte dei coinquilini. La piena indifferenza e diffidenza da parte dei Vip all’interno della casa nei confronti di Marco Bellavia è certamente stata notata. Abbiamo di fatti assistito alla puntata dello scorso Lunedì. Il conduttore Alfonso Signorini e la produzione del reality hanno, difatti, preso seri provvedimenti nei riguardi dei “vipponi” all’interno della casa. Non è passata inosservata l’uscita di scena di Ginevra Lamborghini dopo la squalifica da parte della produzione. Sebbene la concorrente si fosse subito pentita dell’accaduto, il provvedimento è stato doveroso ed inevitabile. A distanza di giorni dall’uscita dai giochi, Ginevra Lamborghini è tornata a parlare di Marco Bellavia. Cosa ha fatto sapere.

Ginevra Lamborghini su Marco Bellavia: “Non vi nego che..”

Se speravamo di restare a bocca aperta per questa nuova edizione, la settima per l’esattezza, del Grande Fratello Vip, beh, possiamo star certi che i colpi di scena sono assicurati. In queste prime settimane dalla puntata d’esordio avvenuta il 19 Settembre, abbiamo già assistito a scene che ci hanno letteralmente lasciato col fiato sospeso. La vicenda che sicuramente più di tutte è finita sotto le luci dei riflettori è quella che ha visto al centro dell’attenzione mediatica la storia di Marco Bellavia che all’interno della casa, si è ritrovato contro un ‘branco’, pronto a non schierarsi dalla sua parte in un momento di difficoltà. A seguito di quanto accaduto, due concorrenti sono stati eliminati dal gioco: Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. La prima per squalifica diretta, il secondo invece per scelta del pubblico attraverso il televoto lampo.

A distanza di giorni dall’uscita dalla casa, Ginevra Lamborghini è tornata a parlare di Marco Bellavia. La giovane, visibilmente provata e pentita per quanto accaduto all’interno della casa, ha sin dall’inizio chiesto scusa per quanto successo ed in particolare per non aver capito dall’inizio cosa stesse succedendo. Per questo ha fatto sapere di aver scritto in privato a Marco Bellavia per esprimergli la sua piena vicinanza in un momento così delicato.

Proprio come ha spiegato sui social l’ex concorrente del reality attraverso un box domande: “Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicino in questo brutto momento che sta attraversando“