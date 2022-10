Nuovo amore per Ambra Angiolini? Beccata con un personaggio famoso

Nuovo amore per Ambra Angiolini dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri? Beccata con un personaggio famoso.

Ambra Angiolini è una delle novità assolute della nuova edizione di X Factor. Artista a 360 gradi, l’ex volto di Non è la Rai sta rivestendo alla perfezione il ruolo di giudice nel talent show in onda su Sky. Negli ultimi giorni, però, Ambra ha fatto parlare di sé anche per un altro motivo.

Nelle scorse settimane, la conduttrice è stata beccata in compagnia di un personaggio che conosciamo benissimo. Nelle foto, pubblicate da Diva e Donna, i due si mostrano molto complici e sorridenti: nuovo amore per la Angiolini dopo la rottura con Massimiliano Allegri? Ecco chi è lui.

Ambra Angiolini in compagnia del noto attore: nuovo amore per lei?

Non è finita nel migliore dei modi la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, durata dal 2017 al 2021. All’allenatore della Juventus, Ambra ha indirizzato anche una eloquente frecciatina, nel corso di una puntata di X Factor 2022. Nella vita dell’attrice, però, oggi potrebbe esserci un’altra persona…

La Angiolini è stata fotografata in compagnia di un famoso collega, tra sorrisi, abbracci e complicità. Le immagini pubblicate da Diva e Donna sembrano essere quelle di un appuntamento romantico, ma specifichiamo che, al momento, non vi è stata alcuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati. Chi è l’uomo beccato in compagnia della meravigliosa showgirl?

Si tratta di Francesco Scianna, attore palermitano con cui Ambra aveva lavorato nel 2016, nello spettacolo teatrale di Michele Placido dal titolo Tradimenti. L’attore è apparso in tantissimi film e serie tv di successo, tra cui Baarìa, Milionari, Il filo invisibile. In tv lo abbiamo visto, tra gli altri, ne Il processo e A Casa tutti bene.

Nuovo amore o semplice amicizia tra i due attori? Voi cosa ne pensate di questa possibile coppia?