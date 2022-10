A distanza di più o meno 24 ore dalla lite shock al GF VIP, Sara Manfuso ha rotto il silenzio sui social: cosa ha detto dopo l’ultima diretta.

Così come quella andata in onda ad inizio settimana, anche la puntata del 6 Ottobre non è stata affatto facilissima per Alfonso Signorini. Il padrone di casa del GF Vip, infatti, non solo ha dovuto far fronte alle reazione dei concorrenti dopo l’uscita di Marco e la sua lettera, ma ha dovuto rispondere attivamente ad alcune ‘accuse’ mossegli in diretta, facendo scatenare una furiosa lite.

Tutti sanno che Sara Manfuso ha abbandonato la casa del GF Vip nel pomeriggio di Mercoledì scorso. Già nel corso della puntata di Lunedì scorso, la concorrente aveva detto ad Alfonso Signorini di essere in forte crisi dopo il ‘caso’ Marco Bellavia e di essere intenzionata a lasciare, ma le parole del padrone di casa sembravano averle dato conforto. A quanto pare, però, non è stato affatto così. A distanza più o meno di 48 ore dall’accaduto, la Manfuso ha abbandonato per sempre la casa, lasciando tutti di stucco.

Sara Manfuso ritorna sui social dopo la lite con Signorini: lo sfogo social

Seppure fosse già nell’aria, l’uscita di Sara Manfuso dalla casa del GF VIP ha ugualmente spiazzato tutti. Nessuno mai, infatti, si sarebbe mai immaginato che l’opinionista abbandonasse il programma da un momento all’altro. È proprio per questo motivo che Alfonso Signorini ha cercato di capirne di più nel corso dell’ultima diretta. Cos’è successo? E, soprattutto, perché la Manfuso ha abbandonato il gioco in così fretta e furia?

In diretta tv, Sara Manfuso ha spiegato che il motivo che l’ha spinta ad abbandonare la casa del GF Vip non è stata solo l’accusa di bullismo che è stata fatta a lei e a tutti i suoi compagni dopo il caso di Marco Bellavia, ma anche perché non si è sentita tutelata dalla produzione. Per la prima volta, infatti, Sara ha raccontato un episodio che l’ha particolarmente toccata e che le ha fatto rivivere l’incubo della violenza subita da ragazzina. Una confessione non da poco, da come si capisce, che ha scatenata una furiosa lite col conduttore e la conseguente uscita dallo studio.

Dopo quasi 24 ore da quello che è accaduto in diretta, Sara Manfuso ha rotto il silenzio e si è lasciata andare ad un amaro sfogo social. “Non ho accusato Giovanni Ciacci di molestie, ma ho solo precisato quanto la frase ‘simuliamo una violenza’ mi abbia ferito”, ha iniziato a dire l’ex Vippona. Continuando, inoltre, ad asserire di essere stata zitta per il forte imbarazzo provato e di aver voluto ‘consegnare la sua fragilità ad Alfonso’. “Conosciamo com’è andata”, ha concluso.

Lo sfogo di Sara Manfuso, ovviamente, non è assolutamente passato inosservato al popolo del web. In tantissimi, infatti, si sono riversati sotto le sue parole social per commentarle ed esprimere il loro dissenso sull’accaduto. Voi, invece, cosa ne pensate?