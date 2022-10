Uomini e Donne, segnalazione shock: Riccardo beccato a cena proprio con lei

Uomini e Donne, segnalazione shock: il cavaliere del trono over Riccardo beccato a cena proprio con lei.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, non mancano mai. I telespettatori del dating show di Canale 5 ormai lo sanno benissimo. Quella di cui vi parliamo oggi, però, è davvero una segnalazione clamorosa.

Una segnalazione che riguarda uno dei protagonisti più discussi del parterre maschile del trono Over, Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino è tornato in trasmissione da poco e, dopo over tentato nuovamente (invano) un ricongiungimento con la sua ex Ida Platano, è pronto a rimettersi in gioco. E, nelle scorse ore, è stato beccato in compagnia di una donna, con la quale stava cenando. L’immagine è stata condivisa su Instagram da Deianira Marzano e ha fatto molto discutere. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito!

Uomini e Donne, arriva una clamorosa segnalazione su Riccardo Guarnieri

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da poco, ma nella trasmissione di Maria De Filippi è già successo di tutto. Soprattutto per quanto riguarda il trono Over! Tra i protagonisti indiscussi, anche quest’anno, ci sono Ida e Riccardo: è davvero finito il tira e molla tra i due ex? Al momento pare di si, ma c’è un altro, clamoroso, colpo di scena. Andiamo con ordine!

Parliamo di Alessandro Vicinanza, l’ex fiamma di Ida che ha deciso di frequentare Roberta Di Padua. Tra i due la frequentazione non sembra decollare e le anticipazioni parlato di un nuovo ritorno di fiamma tra Alessandro e Ida! Le due dame avevano già litigato in studio e, siamo certe, che litigheranno ancora… Soprattutto dopo la segnalazione lanciata poche ore fa dalla blogger Deianira Marzano! Indovinate un po‘ Roberta con chi è uscita a cena?

Si, proprio con lui, con Riccardo. Un intreccio clamoroso, che non farà altro che inasprire i rapporti tra le due dame. Ricordiamo che Roberta e Riccardo sono già stati insieme, in una delle pause della storia tra il cavaliere e Ida. Come è nato il ritorno di fiamma tra di loro? Questo non lo sappiamo ancora, ma quel che è certo è che questa cena farà molto discutere. Deianira, sul suo Instagram, ha condiviso una immagine ricevuta da un utente: quest’ultima ha fotografato la coppia seduta a tavola in un ristorante di Roma, specificando che si trattasse proprio dei due protagonisti del trono Over.

Non ci resta che attendere le prossime registrazioni per scoprire se si parlerà della segnalazione e, quindi, dell’uscita a cena tra i due protagonisti del trono Over. Come la prenderà Ida Platano e quali saranno i commenti della vulcanica opinionista Tina Cipollari? Aspettiamoci scintille al centro dello studio!