Adriana Volpe a ruota libera: cosa è successo dopo la separazione dall’ex marito

Ospite a Verissimo, Adriana Volpe si è raccontata in merito alla sua sfera professionale e privata: com’è la sua vita dopo la separazione.

Ex modella, conduttrice tv, concorrente di reality ed opinionista: Adriana Volpe in questi anni si è messa in gioco in vari ruoli, mostrando sempre grande professionalità e amore per il suo lavoro. L’esperienza vissuta l’anno scorso come opinionista del GF Vip dopo esserne stata concorrente ha rappresentato sicuramente una bella sfida per lei, ma alla fine si può dire che se la sia cavata egregiamente.

Forse proprio per questo motivo, non si aspettava di non essere riconfermata da Signorini nel medesimo ruolo anche in questa nuova stagione. Questo e diversi altri gli argomenti toccati nella sua intervista a Verissimo trasmessa sabato 8 ottobre su Canale 5. Come aveva già raccontato a Fanpage, la delusione in effetti c’è stata e ciò che l’ha stupita di più è stata la proposta del conduttore di rientrare nella casa come concorrente.

“Ho detto no: non c’erano più le situazioni del 2020 – ha detto alla Toffanin riferendosi alla separazione avvenuta con l’ex marito Roberto Parli – Non posso lasciare mia figlia da sola, io ho tutto sulle mie spalle in questo momento”.

Ammette che il GF Vip le manca molto e nel commentare quanto successo sul caso Bellavia, non ha risparmiato delle critiche ad alcuni concorrenti. Ad esempio, su Wilma Goich, che non è andata nemmeno al televoto flash, la Volpe non ha dubbi: “Sì, Ginevra punita. Ma, ad esempio, la frase di Wilma Goich, ‘Tu sei causa dei tuoi mali’, non è meno forte della frase della Lamborghini.

E’ arrivato poi il momento di qualche confidenza sul lato privato: a tal proposito, è stato inevitabile non toccare la dolorosa nota della separazione. Su questo, la Volpe ha rivelato per la prima volta come stanno le cose con Parli.

Adriana Volpe racconta la sua verità sulla separazione: “E’ stato difficile”

Nel salotto di Verissimo, Adriana ha raccontato di essere serena anche senza un compagno accanto, ma di non escludere in futuro di innamorarsi di nuovo: “Non voglio il principe che mi porta via. Voglio un re che abiti con me, nel mio castello. In questo momento non sono innamorata. Ma un giorno chissà…”.

La fine del matrimonio con l’imprenditore, padre della sua bambina, non è stata affatto semplice: “Cerchi di capire che cosa fare per migliorare le cose. A volte ti senti impotente. Però ho la coscienza a posto. Alla fine pensi all’amore per la bambina e all’amore per te stessa”.

Ha poi rivelato che attualmente si trova da sola ad occuparsi di sua figlia: “Sì, in questo momento faccio sia da mamma che da papà in tutto e per tutto”. Una dichiarazione che ha inevitabilmente sorpreso tutto lo studio e il pubblico da casa.

