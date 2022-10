Amatissima attrice è stata bocciata ai provini de L’amica geniale: retroscena incredibile

Amatissima attrice è stata bocciata ai provini de L’amica geniale: il retroscena incredibile che non tutti conoscono

È una delle attrici più amate del nostro Paese, un’artista a 360 gradi, dal talento innegabile. Anche a lei, però, è capitato di non essere presa ad un provino, e non uno qualsiasi.

L’attrice ha rivelato di essere stata scartata ai casting de L’amica geniale, una delle serie più seguite ed apprezzate del nostro piccolo schermo. Un ruolo che l’attrice avrebbe interpretato con grande orgoglio. Ecco per quale parte era stata contattata e come è andata.

La famosissima attrice fu scartata ai provini de L’amica Geniale

Ebbene sì, Serene Rossi è stata bocciata ai provini de L’amica geniale. La nota attrice partenopea era stata chiamata per vestire i panni di Lila, ma il casting non è andato a buon fine. A raccontarlo è stata proprio lei in una intervista rilasciata a Grazia lo scorso anno.

“Un provino non superato? È successo con L’amica geniale: mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”. Un retroscena che non tutti conoscono, quello raccontato dalla Rossi, che era ad un passo dall’approdare nel cast della fiction Rai, tratta dai bestseller di Elena Ferrante. Per la terza stagione della serie, poi, furono confermate Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco, nel ruolo delle due protagoniste Elena e Lila.

Quando andrà in onda L’amica geniale 4?

La serie Rai è tratta dai racconti di Elena Ferranti e l’adattamento tv sta seguendo in modo fedele anche i titoli dei vari libri. Quattro libri e, quindi, quattro saranno le stagioni della fiction, realizzata da Rai Fiction in co- produzione con HBO. Il quarto e ultimo capitolo della serie si chiamerà L’amica Geniale – Storia della bambina perduta e ritroverà Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni, alla direzione dei primi due episodi: il resto della serie vedrà nuovamente Daniele Lucchetti alla regia, come nella stagione numero tre. Non è stata ancora resa nota la data di uscita della stagione numero 4 ma si parla del 2024. Una stagione che arriverà con una grande novità.

Le due protagoniste Elena “Lenù” Greco e Raffella “Lila” Cerullo cambieranno volto, in ragione del salto temporale: ci ritroveremo davanti a due donne ormai adulte. Alba Rohrwatcher ( la voce narrante di Lenù sin dalla prima stagione) prenderà il posto di Margherita Mazzucco, mentre non è ancora noto chi sarà Lila al posto di Gaia Girace. Non ci resta che attender per scoprire di più sull’ultimo attesissimo capitolo di una delle serie più intense ed amate della nostra tv.