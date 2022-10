Amici 22, Samuele Segreto soltanto pochi anni fa aveva un look completamente diverso: in questa foto non lo riconoscerete.

Amici di Maria De Filippi ha avuto inizio con la ventiduesima edizione domenica 18 settembre. Nella prima puntata abbiamo scoperto i nomi dei ballerini e dei cantanti scelti. Naturalmente nel corso delle settimane dovranno impegnarsi per mantenere il banco. Infatti i casting sono sempre attivi e un professore può decidere di mettere in sfida un allievo preferendo un altro.

Nella seconda puntata c’è stata una prima sospensione della maglia. Ramon, l’allievo della maestra Celentano, è stato ‘punito’ per il suo comportamento in casa. L’insegnante ha mostrato tre scatti in studio di lui in cui, secondo il suo parere, non erano conformi al decoro da tenere in una casetta dove ci sono le telecamere. Scelta che ha provocato ilarità ma anche molto stupore. Lorella Cuccarini si è scagliata contro questa decisione. Ma non è finita qui perchè nella successiva puntata, la Celentano si è scagliata ancora contro Ramon per essersi intromesso nella situazione con Ludovica. Tra i ballerini si è fatto subito notare Samuele Segreto.

L’allievo è stato scelto da Emanuel Lo. Samuele è molto bravo e ha da subito catturato l’attenzione del pubblico. Spulciando sul suo canale instagram ci sono molti video in cui balla e tante foto. Siamo andati indietro di qualche anno e abbiamo notato qualche scatto passato in cui si mostra con un look completamente diverso: in questa foto farete fatica a riconoscerlo.

Amici 22, Samuele qualche anno fa aveva un look completamente diverso: farete fatica a riconoscerlo

Samuele Segreto è l’allievo scelto da Emanuel Lo, new entry nel corpo professori. Nella seconda puntata di Amici andata in onda domenica 25 settembre, c’è stata la gara di ballo giudicata da Giuseppe Gioffrè, ex allievo e oggi uno dei talenti della scuola ad aver ballato per i migliori artisti del mondo. Il ballerino ha conquistato il primo posto, ottenendo un punteggio di 9.2.

Samuele ha così raggiunto il suo primo posto in una gara di ballo ad Amici. L’allievo è talentuoso e ha una grinta pazzesca. Entrando nel talent il pubblico ha modo di conoscere tutti i ragazzi e di seguirli anche su instagram. Abbiamo spulciato sul canale social del ballerino di Emanuel Lo e andando indietro, non abbiamo non potuto notare il suo look. Qualche anno fa era completamente diverso da oggi.

Questo è uno scatto del 2020, quindi non di tanti anni fa. Il giovane aveva un’acconciatura molto diversa. La chioma ha un taglio corto mentre oggi, da come si è presentato nella scuola, ce l’ha molto lunga e riccioluta in avanti. Con questo capello il suo viso cambia. Difficile riconoscerlo così dopo averlo visto la prima volta nel talent con la sua lunga chioma.