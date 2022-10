Beautiful anticipazioni: Sheila è la mamma di Finn, ma chi è il suo vero padre? Incredibile retroscena.

A Villa Forrester è scoppiata una vera e propria bomba. Anche se in Beautiful spesso qualcosa o qualcuno interrompe le cerimonie nuziali, nessuno poteva immaginare che il matrimonio di Finn e Steffy si trasformasse in un vero e proprio incubo.

Una delle nemiche più spietate dei Forrester, Sheila Carter, è tornata in scena e lo ha fatto con una verità sconvolgente da rivelare: è lei la madre biologica di Finn. Nessuno, tra gli invitati alle nozze, poteva crederci: per tutti, questa, era l’ennesima bugia della Carter. A confermare la sua versione, però, è stato Jack Finnegan, il padre adottivo del medico, che ha rivelato di aver ricevuto una chiamata da Sheila diversi anni fa. Cosa accadrà adesso? Per Steffy e company sta per iniziare un periodo davvero durissimo. In attesa di scoprire tutto nel dettaglio, vi togliamo una succulenta curiosità. Se Sheila è la vera madre di Finn e Jack e Li sono i suoi genitori adottivi, chi è il suo vero padre? Se non temete spoiler e volete conoscere la risposta in anteprima, continuate a leggere.

Beautiful, Sheila è la madre biologica di Finn: la verità sul padre del medico

Sheila Carter è piombata nella vita dei Forrester come un fulmine a ciel sereno. La donna si mostra pentita per tutti i crimini commessi nel passato e promette di essere una persona nuova, completamente diversa. Peccato che nessuno le crederà e, ovviamente, Steffy sarà contraria a permettere a Sheila di far parte della sua vita e di quella dei suoi cari. La Forrester non vuole assolutamente che la donna si avvicini al piccolo Hayes, né a Finn: ma cosa vuole quest’ultimo?

Nonostante abbia capito che Sheila ha fatto del male alla famiglia di Steffy, Finn non riesce a chiudere la porta in faccia a quella che si è rivelata essere la sua vera mamma. Il medico vorrebbe dare una possibilità alla donna, ma dovrà fare i conti con Steffy, che darà di tutto per impedirlo. Tra le due donne nascerà una vera e propria lotta senza fine, che, purtroppo, sfocerà in un dramma. Ma, in questi giorni, tutti si stanno chiedendo: se Sheila è la vera mamma di Finn, chi è il suo papà biologico?

Ebbene, un altro clamoroso segreto sta per essere svelato in quel di Los Angeles. Le ipotesi sulla vera identità del padre di Finn sono tantissime: c’è anche chi ha pensato che il medico potesse essere il figlio di Eric Forrester. La verità, però, è che Finn è figlio di Jack! Proprio così, l’uomo non è il padre adottivo del medico, ma il suo vero padre. Ma perché Jack ha deciso di non dire la verità e di crescere il piccolo con Li, fingendosi il suo genitore adottivo? Dietro c’è un motivo clamoroso.

A quanto pare, infatti, Jack ha avuto una relazione extra coniugale con Sheila quando era già sposato con Li. Una relazione dalla quale, appunto, è nato Finn. All’epoca, però, Jack ha deciso di allontanare il bambino da Sheila, non ritenendola in grado di crescere il piccolo. Peccato, però, che dopo tanti anni la donna sia ritornata, più agguerrita che mai. E proprio Sheila si renderà protagonista di un ricatto ai danni di Jack: con la promessa di non rivelare nulla sulla paternità, la donna costringerà Jack ad organizzare incontri col piccolo Hayes. Incontri che Steffy non vuole assolutamente concedere…

Cosa accadrà quando tutta la verità spunterà fuori? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità di questa interessante storyline!