Brutto episodio per l’ex di Canale 5: “Stavo per morire”, cos’è successo

L’ex volto di canale 5 ha raccontato il brutto episodio di cui è stata protagonista: “Stavo per morire”, cosa le è esattamente successo.

Un vero e proprio brutto episodio, quello capitato all’ex volto di Canale 5 nelle scorse ore, che lei stessa non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori. È proprio attraverso una serie di IG stories caricate sul suo canale social che l’ex amato volto di un programma Mediaset ha raccontato di stare per morire.

“Stavo per morire. Stavano per uccidermi”, è proprio con queste parole che l’ex volto di Uomini e donne ha raccontato quanto le stava accadendo nelle scorse ore. E come le conseguenze di questo brutto episodio stava davvero mettendo a repentaglio la sua vita.

Sui social, si sa, si è soliti raccontare ogni cosa. E se proprio recentemente un’ex concorrente del GF ha svelato di stare diventando mamma per la seconda volta, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha potuto fare a meno di rivelare lo spiacevolissimo incidente di cui è stata vittima.

Brutto episodio per l’ex volto di Canale 5: ha rischiato davvero grosso

Solita a raccontare ogni cosa e a condividere sfoghi appartenenti alla sua vita privata, l’ex volto di Canale 5 Chiara Rabbi non ha potuto assolutamente fare a meno di spiegare ai suoi sostenitori cosa le è successo qualche ora prima. “Stavo per morire”, ha spiegato prima ancora di addentrarsi nel discorso.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che Chiara Rabbi l’altra sera abbia trascorso una serata fuori insieme a una sua amica, scegliendo di andare a mangiare in un ristorante vegano. Spiegate tutte le sue intolleranze ed allergie a chi di dovere, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha fatto in modo che le venisse portato un pasto che rispettasse le sue esigenze alimentari, ma a quanto pare non è stato affatto così. Seppure la Rabbi non abbia affatto specificato cosa ha mangiato, non ha perso occasione di spiegare quanto le è accaduto. “Ho avuto crampi allo stomaco”, ha detto, spiegando di avere ancora adesso mal di testa, gola irritata, pancia gonfia e la lingua ricoperta di bollicine.

Al momento, come specificato dalla diretta interessata, non si sa cosa le abbia potuto dare fastidio e provocato questa reazione “troppo istantanea e prepotente” – anche se lei inizialmente ha pensato fosse il nichel – ma Lunedì ovviamente farà tutte le dovute ricerche. “Farò nuovamente le prove allergiche anche per capire il grado perché ieri c’è stato un momento in cui ho avuto un’ansia pesante”, ha spiegato ancora ai suoi followers.

Sicuramente oggi Chiara sta bene, ma immaginiamo che lo spavento provato debba essere stato davvero fortissimo.