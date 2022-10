“Fu un evento molto forte”: il dolore dell’attore per il terribile lutto

L’amato attore ha raccontato il dolore provato per il terribile lutto subito: “È stato un evento molto forte”, cosa ha recentemente svelato.

Ognuno di noi ha vissuto un evento che l’ha fortemente condizionato! Recentemente, ad esempio, uno dei volti attuali di Canale 5 ha raccontato di non parlare più di suo padre e di non avere più contatti con lui, lasciando tutti senza parole con le sue rivelazioni. Nel corso di una sua recentissima intervista a Il Corriere della sera, l’amato attore si è completamente messo a nudo, rivelando tutto il dolore provato per il terribile lutto.

Superare un lutto non è affatto una cosa da niente. Se da una parte, però, ci sono quelle persone che provano un dolore indescrivibile e non possono fare a meno di mostrarlo. Dall’altra c’è chi lo ‘maschera’, non rendendosi conto di quello che questo evento drammatico può suscitare in sé. È il caso, ad esempio, di questo apprezzato attore italiano, che a Il corriere della sera ha portato alla memoria il dolore provato per un terribile lutto. “Non ho mai elaborato ciò che la morte di mio padre ha generato in me”, ha detto.

L’attore racconta tutto il dolore provato per il terribile lutto vissuto

Manca pochissimo all’uscita del suo nuovo film in tutte le sale cinematografiche, ma è proprio a Il Corriere della sera che l’amato attore ha voluto completamente mettersi a nudo. A partire dalla sua carriera, dai numerosissimi ruoli interpreti fino all’amore per la sua compagnia e i suoi figli, la stella del cinema italiana si è raccontata a 360 gradi.

Tra i diversi argomenti raccontati, l’attore non ha potuto fare a meno di raccontare il dolore provato per via del terribile lutto subito diversi anni fa. Stando a quanto si apprende da una sua vecchia intervista a Vanity Fair, sembrerebbe che l’attore fosse sul set quando ha appreso la notizia della morte di suo padre. “Un assistente di produzione mi è venuta incontro guardandomi in maniera strano: ‘Chiama tua sorella’, dice, poi ha abbassato gli occhi”, ha raccontato diversi anni, rivelando che in quella stessa telefonata è stato informato della morte del suo papà. “Ho così riagganciato avendo un momento di scollamento dalla realtà. Mi osservavo allo specchio. Nell’immagine riflessa c’era un tipo che mi somiglia, vestito in modo strano”, ha raccontato ancora.

Ad oggi, a distanza di ben 20 anni dall’accaduto, Pierfrancesco Favino ripercorre quei momenti. E, a Il Corriere della sera, spiega di non essersi mai reso conto quanto quel drammatico lutto lo abbia fortemente condizionato. “Non mi sono reso conto subito, né poi l’ho ammesso facilmente, che alcune scelte successive potessero derivare da quello”, ha spiegato.

Le parole di Pierfrancesco Favino, per concludere, colpiscono davvero tutti perché fanno realmente comprendere quanto sia davvero difficile accettare e superare la morte di un genitori.