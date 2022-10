Emigratis, Pio e Amedeo quanto hanno portato via a Donnarumma: la cifra incredibile

Emigratis, Pio e Amedeo colpiscono ancora: quanto hanno portato via a Donnarumma, la cifra è davvero incredibile, numeri da non credere!

Il rinvio e poi l’attesa prolungata dalla scorsa primavera aveva riposto numerose aspettative sulla nuova stagione di Emigratis, ora in onda. Ebbene, a partire dal 28 Settembre il simpaticissimo duo comico è ritornato su Mediaset direttamente sui nostri schermi pronto a regalarci spettacoli esilaranti.

Fra le ‘vittime’ del fatidico duo, ci sono diversi personaggi e volti noti del mondo dello spettacolo e quello sportivo. Viaggi, battute e sketch unici sono portati sullo schermo dal duo della risata, e sappiamo quanto siano in grado di intrattenerci a suon di risate! Forse a ridere di meno sono le ‘vittime’ del gioco che ahimè, si ritrovano a dover sborsare cifre da capogiro.

In questo caso, il prescelto nella seconda puntata andata in onda lo scorso 5 Ottobre è stato Gianluigi Donnarumma, attuale portiere del Paris Saint Germain. Ebbene, i due comici sono così volati nella capitale francese ed hanno raggiunto il portiere. In questo nuovo episodio di Emigratis andato in onda pochi giorni, Pio e Amedeo, soprannominati da Donnarumma rispettivamente ‘Bufalone’ e ‘Messicano’, hanno certamente lasciato il segno. Sapete quanto hanno portato via a Donnarumma? Numeri da capogiro!

Emigratis, Pio e Amedeo a Parigi a spese di Donnarumma: cifra da capogiro

In giro per il mondo a spese delle loro ‘vittime’, nella seconda puntata di Emigratis, Pio e Amedeo stavolta sono volati a Parigi ed hanno raggiunto l’ex portiere del Milan ed attuale portiere invece del Paris Saint Germain, ‘Gigio’ Donnarumma.

A bordo del loro apecar, in un abbigliamento che sicuramente non li ha fatti passare inosservati, Pio e Amedeo che in questa puntata erano ‘Bufalone’ e ‘Messicano’, hanno certamente lasciato il segno! Non badando a spese, il duo comico ha cenato in compagnia del portiere in uno degli hotel stellati più noti della capitale francese. E così, hanno cenato scegliendo dal menu i piatti che costavano di più e si sono poi trattenuti con il calciatore in uno scenico karaoke. Ma l’amaro è arrivato dopo, quando dopo qualche palleggio con il calciatore, i due hanno ben pensato di spillargli via una bella somma di denaro: cifra incredibile!

Ben 3mila euro in contanti che il duo comico ha portato via al buon Donnarumma. E così, a fine serata, il duo comico è andato via con le tasche piene a bordo del proprio apecar.