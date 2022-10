Garrison spiega perché è andato via da Amici e in che rapporti è con Maria De Filippi; le parole dell’amatissimo coreografo.

È stato uno dei volti di Amici di Maria De Filippi per tantissimi anni. A lui il compito di insegnare danza moderna nella scuola più famosa della tv dal 2001 al 2018, anno in cui ha deciso di lasciare il programma.

Quello di Garrison Rochelle è stato un addio che ha addolorato molto i fan della trasmissione, super affezionatissimi al coreografo, che hanno poi rivisto diverse volte nello studio del talent, negli anni successivi, in qualità di giudice. Ma perché il professore di danza decise interrompere la sua avventura ad Amici dopo tutti quegli anni? A rivelare qualcosa in più è stato proprio lui, nel corso di un’intervista rilasciata a TV Blog. Ecco cosa ha dichiarato.

Amici, perché Garrison ha lasciato il talent? Tutta la verità

Non c’è nessun appassionato di Amici che non abbia nel cuore Garrison Rochelle! L’iconico e simpaticissimo coreografo francese è stato insegnante nella scuola di Canale 5 per ben 18 anni, prima di lasciare il ruolo nel programma di Maria De Filippi. Ma quale fu il vero motivo che spinse Garrison a dire basta ad Amici? La risposta è arrivata proprio da lui.

“Una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento”. Questa la vera ragione dell’addio di Garrison Rochelle ad Amici. Un addio che non ha rovinato in alcun modo il suo rapporto con Maria De Filippi, che è rimasto bellissimo. Nell’intervista, il coreografo ha ricordato la sorpresa che la conduttrice ha organizzato qualche mese fa proprio per lui, nello studio di Amici, in occasione del suo compleanno: “Un bel pensiero, a maggior ragione per chi come lei ha tante cose a cui pensare”.

Garrison sottolinea come Maria sia per lui una persona di famiglia e sottolinea la sua grande capacità di rinnovare Amici anno dopo anno, facendo evolvere la trasmissione con successo. E sulla possibilità di tornare nel ruolo di prof ad Amici, il 67 enne ha rivelato: “Il mio cuore mi suggerirebbe di no, ma se Maria mi chiamasse vorrebbe dire che ha bisogno di me. E se ha bisogno di me io sono già là. E non per una questione di potere suo, ma perché so che quando Maria ha una cosa in testa significa che al 99% funziona”.

E voi, ricordate gli anni in cui Garrison era seduto dietro la cattedra di Amici? Vi piacerebbe rivederlo nel ruolo di insegnante di prof nel talent show di Canale 5?