Gf Vip, “Amaurys è sposato”: non le è piaciuto il suo gesto e gliel’ha detto apertamente

GF Vip, la concorrente discute quanto visto, non le è piaciuto come si è comparata e non ha esitato a dirglielo: “Amaurys è sposato..”

Le vicende che vedono protagonisti i concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip si infittiscono. Vari sono gli scontri ai quali abbiamo assistito in queste primissime settimane in cui il reality sta andando in onda.

Non è ancora trascorso nemmeno un mese, ed ecco che il Grande Fratello Vip ci lascia già a bocca aperta a suon di colpi di scena shock. Questa volta al centro della vicenda che vi stiamo per raccontare, c’entra seppur implicitamente il concorrente Amaurys Perez. A quanto pare, il noto sportivo cubano sarebbe finito sotto le luci dei riflettori per delle particolari attenzioni che avrebbe ricevuto da parte di una delle concorrenti. Ma scopriamo di più.

GF Vip: “Amaurys è sposato”, scontro fra le coinquiline

Tutto parte da una discussione che ha in primo luogo visto al centro Luca e Nikita. I concorrenti all’interno della casa si sono espressi in merito ad una possibile vicinanza tra i due ed avrebbero cercato di far capire all’ex tronista che quei comportamenti avrebbero potuto far storcere il naso alla sua fidanzata Soraya.

Il concorrente però, più di una volta ha voluto sincerarsi che per la sua Soraya farebbe di tutto e che quella con Nikita è solo un’amicizia. Si è parlato di solidarietà femminile, e di come ognuno dovrebbe stare al proprio posto e rispettare le relazioni che si hanno all’esterno. E così, ecco che al centro della discussione ci finiscono stavolta Cristina Quaranta e Carolina Marconi. La stessa Cristina ha espresso il suo parere in merito accennando in particolare alla questione della solidarietà femminile. Ma a quel punto, Carolina Marconi non ci ha visto più, ed ha così voluto mettere i cosiddetti puntini sulle i.

“Dici che non ti permetteresti mai di fare un massaggio a Luca però poi salti addosso ad Amaurys a gambe aperte. Se parliamo di solidarietà tra donne anche tu devi comportarti in un certo modo perché Amaurys è sposato“, ha detto la Marconi alludendo agli atteggiamenti di Cristina Quaranta nei riguardi dello sportivo.