GF Vip, “In confessionale mi hanno detto…”: spunta un dettaglio clamoroso sulla lite

La rivelazione inaspettata di una concorrente del GF Vip sulla conversazione avuta con gli autori in confessionale: cosa è emerso.

L’attuale edizione del GF Vip non ha neanche compiuto un mese di vita, ma si è già rivelata forse la più complicata di sempre. Oltre alla triste vicenda di Marco Bellavia, i cui strascichi sono ancora evidenti, ciascuno dei ‘Vipponi’ sta mostrando una personalità che di certo non semplifica la convivenza forzata.

Se ieri sera in casa è scoppiato il caos tra Luca Salatino ed altre due coinquiline per delle critiche al comportamento del cuoco nei confronti della fidanzata Soraya, l’altra notte abbiamo visto andare su tutte le furie Patrizia Rossetti che ha sbottato letteralmente contro Alfonso Signorini dopo la diretta in prima serata arrivando a mandarlo a quel paese.

Motivo dell’ira della conduttrice è stata la decisione della produzione di concedere una camera con bagno privato a Pamela Prati: “Con tutto l’affetto, le voglio pure bene, ma perché lei merita la camera singola? Io invece che le prime due settimane non ho dormito, ho dormito su tutti i divani della casa, a 63 anni?”.

L’ex star del Bagaglino è poi intervenuta e le due hanno litigato pesantemente. Sulla vicenda ha espresso la sua opinione un’altra ‘Vippona’ senior, la quale ha riportato ad altri coinquilini le parole che gli autori le hanno detto in confessionale.

GF Vip, concorrente rivela la conversazione con gli autori: cos’è successo nel confessionale

Secondo quanto riporta Biccy, Wilma Goich ha parlato dell’argomento ed ha svelato un dettaglio sul litigio tra la Rossetti e la Prati: “Ho chiaro da che parte sto tra loro due. Fino a oggi mi sono trattenuta su tutto, ma da domani si cambia. Voi non mi conoscete bene, ma io fuori sono una grande rompi balle e di quelle grosse”, ha ammesso la cantante.

Ha poi svelato ciò che gli autori le hanno detto a tal proposito nel segreto del confessionale: “Pensate che loro in confessionale mi hanno detto ‘tu che hai una carriera più lunga e grande degli altri ti lamenti meno’. Ma vedrete adesso… Ora si cambia preparatevi che sparo tutto quello che penso e non mi ferma nessuno”.

Cosa avrà in mente la Goich?