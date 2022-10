Gf Vip, Gegia e quel drammatico episodio che fa parte della sua vita: in pochi lo sanno

Seppure amatissima, in pochi conoscono il drammatico episodio che fa parte della vita di Gegia: cos’è successo alla concorrente del GF Vip.

Così come aveva già preannunciato Alfonso Signorini poco prima che la settima edizione del GF VIP partisse, il reality di quest’anno ha voluto ampiamente preferire le storie emozionanti e commoventi rispetto ai ‘nomi da cartellone’. L’abbiamo visto, ad esempio, con George Ciupilan, che seppure giovanissimo ha un passato difficile, ma anche con Gegia.

Nata in Puglia nel 1969, Gegia da ragazzina decide di intraprendere tutt’altra strada professionale! Non solo, infatti, inizia a studiare danza, ma affianco a questi studi vi aggiunge anche quelli di pianoforte. Quando, però, si rende conto che la sua grande passione non è né il ballo e né la musica, l’amata Francesca Antonaci si allontana completamente da questo mondo ed inizia a studiare recitazione, conseguendo il diploma presso l’Accademia d’arte drammatica di Pietro Scharoff. Nel 1979, poi, compie il suo debutto sul grande schermo e tv, fermandosi diversi anni dopo.

Gegia è conosciuta per la sua carriera da attrice e per i suoi ruoli divertenti, ma forse non tutti sanno che dietro questo ‘sorriso’ ed abilità nel far ridere si nasconde tutt’altro.

Gegia ha vissuto un momento drammatico: cosa le è successo

Così come alcuni dei suoi compagni di viaggio, anche Gegia nasconde una storia alle spalle piuttosto drammatica. Al momento non è stato ancora svelato granché sul suo conto, ma siamo certi che nelle prossime settimane e calmata la ‘bufera’ su Marco Bellavia, Alfonso Signorini darà ampio spazio ai concorrenti rimasti in gioco e alle loro storie.

In attesa di scoprire cosa avranno da raccontare tutti i concorrenti, non possiamo fare a meno di raccontarvi il drammatico momento che Gegia ha vissuto diverso tempo fa. Ad oggi, si hanno pochissime notizie sulla sua vita privata. Alle telecamere del GF Vip, infatti, l’attrice ha raccontato di avere una storia con Mehmet, ma non ci è dato sapere granché su questo storia d’amore. Anche perché – stando a quanto si apprende da Fanpage – sembrerebbe che il giovanissimo turco abbia clamorosamente smentito la relazione.

Ancora prima di conoscere lui e di avere altri fidanzamenti con uomini più giovani di lei, Gegia è stata sposata con Maurizio Motta, famoso assistente di Jerry Calà. Le nozze, però, sono state celebrate nel 1987 e sono terminato non molto tempo dopo. Cos’è successo? Non ci è dato sapere il reale motivo, ma la coppia ha dovuto far fronte molto presto ad un drammatico evento: l’aborto. Nel corso di una sua intervista a Chi, Gegia ha raccontato di aver perso il suo bambino dopo solo due settimane dalla scoperta della gravidanza.

Un momento decisamente drammatico, che sicuramente l’ha segnata. Voi, però, ne eravate a conoscenza?