GF Vip, Soraia gelosa di Nikita? La fidanzata di Luca rompe il silenzio: parole durissime nelle sue Instagram stories.

Una nuova, accesa, lite ha scaldato gli animi nella casa del GF Vip. Galeotto fu un massaggio che Luca Salatino si è lasciato fare da Nikita Pelizon. Un massaggio innocente, alla zona cervicale, ma c’è chi ci ha visto qualcosa di più.

Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi hanno fatto notare a Luca come quel gesto avrebbe potuto infastidire la sua ragazza Soraia. Un’insinuazione che ha fatto infuriare l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha invitato il resto dei coinquilini a non intromettersi nella sua vita privata. “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa?”, ha sottolineato il romano. Ma cosa pensa davvero Soraia di tutta questa situazione? A rivelarlo è stata proprio lei, attraverso una story condivisa sul suo canale di Instagram. Le sue parole non sono passate inosservate.

GF Vip, parla Soraia: la fidanzata di Luca Salatine dice la sua sulla lite del ‘massaggio’

Nel mirino di alcuni concorrenti del GF Vip, nelle scorse ore, ci è finita l’amicizia tra Luca e Nikita. Un’amicizia finora pulitissima, ma non per tutti i vipponi. Secondo Cristina Quaranta ed Elenoire, infatti, in Nikita ci sarebbe della malizia che andrebbe oltre la semplice amicizia. Le due concorrenti hanno, così, fatto notare a Luca che anche un semplice massaggio potrebbe dare fastidio alla sua ragazza Soraia, che vede le immagini da casa. Luca non ha gradito affatto l’ipotesi avanzata dalle sue concorrenti, sottolineando il fatto che tra lui e Nikita ci sia un semplice rapporto amichevole. Il tronista è ben sicuro di quello che Soraia sta pensando e, possiamo dirlo, ha più che ragione!

Poco fa, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Luca ha commentato la vicenda attraverso Instagram. Soraia non le ha mandate a dire né a Cristina né a Elenoire, sottolineando di conoscere la differenza tra i massaggi fatti con malizia e con estrema purezza. “Cara Quaranta i neuroni si possono usare anche tutti insieme! Spero per te che questo commento è stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione, per colpire Luca, perché ormai avete capito che è molto amato”, scrive Soraia. Che non risparmia nemmeno Elenoire, alla quale rivolge un sonoro “fai ridere”.

Nella story, Soria posta anche un video in cui Cristina Quaranta balla con Amaurys, anche lui impegnato come Luca, scrivendo “Rifletterei più su questo video al posto di pensare a me”. Infine, l’invito al suo Luca di lasciarsi scivolare addosso le provocazioni ed ignorare la cattiveria di chi gli sta intorno.

Parole forti, quelle di Soraia: il GF deciderà di mostrarle ai concorrenti in casa dando la possibilità a Cristina ed Elenoire di replicare? Non ci resta che attendere la diretta di domani sera. Qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle!