Chi è l’attuale compagna di Giorgio Pasotti? In molti la riconosceranno: cosa fa nella vita

Giorgio Pasotti è un attore amatissimo, ma avete mai visto la sua attuale compagna? Molto probabilmente in molti la riconosceranno.

Non c’è Mina Settembre senza il ‘suo’ Claudio! I nuovi episodi di Mina Settembre stanno coinvolgendo tutti, confermando la serie tv di Rai Uno davvero imbattibile. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Tra qualche ora, ne andrà in onda una nuova. E, come raccontato anche in un nostro articolo, è pronta a regalare dei grossi colpo di scena.

Se Giuseppe Zeno e Serena Rossi continuano ad essere delle colonne portanti della serie tv, Giorgio Pasotti non è affatto da meno! Nei panni di Claudio, ex marito infedele di Mina Settembre, l’attore è uno dei volti fissi del cast, rivestendo il ruolo di magistrato a cui l’assistente sociale si rivolge in diverse occasioni per risolvere i suoi ‘casi’.

In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Giorgio Pasotti? Parliamo di un attore famosissimo e, senza alcun dubbio, di un volto super amato, ma conoscete chi è la sua attuale fidanzata? Nella sua vita passata, il buon Pasotti conta relazioni con diversi personaggi famosi, ma cosa sappiamo sulla sua compagna di oggi? Quando la vedrete, la riconoscerete in un batter baleno.

Giorgio Pasotti, chi è l’attuale compagna? Eccola: è davvero bellissima

La sua carriera procede a gonfie vele, ma anche la sua vita privata non è affatto da meno! Fidanzato da diversi anni con la giovanissima Claudia, Giorgio Pasotti non perde mai occasione di poter ribadire quanto il sentimento per lei sia davvero immenso. Certo, è davvero difficile rintracciare scatti di coppia – sembrerebbe, infatti, che entrambi siano molto riservati – ma in quei pochi che abbiamo ‘scovato’ su Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di notare il loro feeling e bellezza. L’attuale fidanzata di Giorgio Pasotti si chiama Claudia Tosoni ed è nata nel 1992. Il primo incontro tra i due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe esserci stato sul set. Anche lei, infatti, è un’attrice teatrale. Galeotto, quindi, fu lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’: Giorgio e Claudia si sono incontrati dietro le quinte teatrali e da lì non si sono mai più lasciati.

Le ‘sorprese’ su Claudia, però, non sono affatto finite qui! Oltre ad essere una famosa attrice teatrale, la bella Tosoni è un volto tv. Nel lontano 2012, infatti, la giovane ha preso parte a Miss Italia – l’edizione vinta da Giusy Buscemi – riuscendo a classificarsi al terzo posto. Bando alle ciance, siete curiosi di vederli insieme? Ecco un loro recentissimo scatto di coppia:

Auguriamo sia a Giorgio che a Claudia una vita felice e ricca di successi.