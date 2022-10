Imma Tataranni 2 ultima puntata: episodio shock lascerà tutti senza parole

Si avvicina sempre di più il finale di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera: cosa accadrà nell’ultima puntata.

E’ un altro dei grandi successi di Rai Uno: Imma Tataranni, serie diretta da Francesco Amato ed ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha conquistato il pubblico fin dal suo esordio, avvenuto il 22 settembre del 2019.

Le vicende del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Matera, alle prese con intricati casi di cronaca nera e questioni familiari altrettanto complicate, hanno da subito appassionato i telespettatori che attendevano con entusiasmo una seconda stagione.

Questa è poi arrivata con una prima parte l’anno scorso, dal 26 ottobre al 9 novembre, e una seconda a partire dal 27 settembre 2022. Interpretata dalla bravissima Vanessa Scalera, con Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, la fiction saluterà il pubblico con l’ultimissimo episodio di questo secondo capitolo giovedì 13 ottobre che si intitolerà “La donna che perse la testa”.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo finale? Di certo, anche stavolta la storia saprà tenerci col fiato sospeso, sia per il terrificante omicidio su cui Imma dovrà indagare, sia per quanto le accadrà tra le mura domestiche.

Imma Tataranni 2: dove eravamo rimasti e anticipazioni ultima puntata

Nella penultima puntata andata in onda giovedì 6 ottobre ed intitolata Angelo o diavolo, abbiamo visto il Sostituto Procuratore alle prese con un caso di ‘ndrangheta. Il boss Romaniello, per uscire dal carcere, fa il nome di Mazzocca, che viene quindi arrestato. Quest’ultimo però mette in guardia Imma su Romaniello. Un’amica della madre di Imma è stata trovata morta nella casa di riposo che la ospitava e lei deve fare luce anche su quest’altro mistero. Ne parla con sua madre Brunella ed è il passato della defunta a darle delle risposte.

Anche la puntata di giovedì 13, che andrà a chiudere questo secondo ciclo di episodi della seconda stagione, riserverà tante altre emozioni e colpi di scena, a cominciare dal difficilissimo ed inquietante caso che Imma sarà chiamata a risolvere. Il cadavere della baronessa Giuseppina Antonini De Raho sarà ritrovato senza testa sul viale che conduce alla sua villa e questo orribile dettaglio porterà la Tataranni a scoprire retroscena impensabili sulla possibile costruzione di un termovalorizzatore a Matera.

Per quanto riguarda le proprie vicende familiari, anche su questo versante non c’è pace per la protagonista: il matrimonio con Pietro continua a non funzionare come si sarebbe aspettata in seguito al recente riavvicinamento. Insospettita da un insolito mal di schiena che ha costretto l’uomo a fermarsi in un momento intimo tra loro, Imma comincerà a nutrire dei dubbi. A cosa la porteranno tali sospetti?

Non resta che attendere giovedì per scoprire quali altri colpi di scena ci saranno per Imma.