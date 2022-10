Dopo il suo ritiro, parla l’ex di Marco Bellavia: la rivelazione mette davvero i brividi, poi svela cos’è successo prima del GF VIP.

È trascorsa poco più di una settimana da quando Marco Bellavia, dopo la richiesta di aiuto nel corso della diretta al GF Vip, ha scelto di abbandonare la casa di Cinecittà. Era esattamente Sabato pomeriggio scorso e l’ex conduttore di Bim Bum Bam, dopo aver tenuto un ultimo confessionale – mostrato in diretta e piuttosto da brividi, ha lasciato i suoi compagni di viaggio.

Sono passati ben otto giorni dal suo ritiro, eppure l’amato volto tv continua ad essere parecchio ‘chiacchierato’. Non solo da parte di chi ha convissuto con lui nella casa del GF Vip e non si è resa conto di quanto stesse accadendo a Bellavia, ma anche da chi lo conosce benissimo e può affermare tutto il contrario di quanto è stato detto nelle settimane scorse. Stiamo parlando proprio della sua ex Elena Travaglia.

Come ricorderete, la bella Elena è già intervenuta sul suo ex. L’ha fatto, ad esempio, quando Marco Bellavia ha lasciato la casa, condividendo un duro sfogo sui social, o quando la Lamborghini è stata squalificata. Adesso, invece, cosa ha detto?

Parla l’ex di Marco Bellavia: le sue parole lasciano tutti di stucco

In una settimana in cui si è detto davvero di tutto su Marco Bellavia, a rompere il silenzio è stata proprio la sua ex. Nel corso di una sua intervista a Di Più, la bella Elena Travaglia ha voluto ampiamente parlare di quanto è successo al suo ex compagno, lasciandosi andare ad una rivelazione che mette davvero i brividi.

I due, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che siano stati insieme dal 2005 fino al 2009. È proprio verso gli inizi degli anni 2000 che i due si sono conosciuti in una discoteca del capoluogo lombardo e non si sono mai più lasciati per circa quattro anni. A fare il primo passo, a quanto pare, è stato proprio l’ex conduttore di Bim Bum Bam, che notata la bellezza della Travaglia non ha affatto resistito al suo fascino. Da quel momento, è iniziata una splendida storia d’amore, culminata nella convivenza e nascita del loro unico figlio.

Marco ed Elena hanno fatto coppia fissa per ben quattro anni. Chi meglio di lei, quindi, può svelare qualche ‘dettaglio’ in più su questa problematica del buon Bellavia? È proprio lei, infatti, che a Di Più ha svelato di non aver mai visto il suo compagno stare male in quei quattro anni. “Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno un pianto”, ha detto, rivelando di averne sentito parlare per la prima volta al GF VIP. “È sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti”, ha detto. Una rivelazione decisamente importante, quella di Elena Travaglia, che lascia davvero tutti senza parole.

Cos’è successo poco prima del GF VIP

Quella di Elena alle pagine del settimanale Di Più, è stata un’intervista piuttosto lunga, durante la quale la Travaglia ha spiegato tantissime cose. Oltre, infatti, ad avere rivelato di non sapere affatto dei problemi psicologici del suo ex compagno, la donna ha ampiamente raccontato cos’è successo poco prima che Marco entrasse nella casa. “Ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5″, ha detto. Rivelando, infine, di avere avuto dapprima un colloquio telefonico, poi di persona a Roma e – solo dopo aver ‘superato’ entrambe le prove – è stato ritenuto idoneo per entrare nella casa. Nulla di nuovo, certo, perché è stato proprio Alfonso Signorini a svelare di non essersi resi conto dei problemi di Marco e ad aver chiesto scusa.

Cosa ne pensate della parole dell’ex di Marco?