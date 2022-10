Nasce un forte scontro al GF Vip, l’accusa lo manda su tutte le furie: “Ma che state a dire?”

GF Vip, lo accusano e va su tutte le furie, si accede lo scontro in casa: “Non me ne frega un c***”.

Il Grande Fratello Vip sta catturando l’attenzione di tutti. Quello che è successo nei confronti di Marco Bellavia ha indignato il pubblico. Sono stati chiesti a gran voce dei provvedimenti arrivati poi nella puntata scorsa. Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci è stato eliminato attraverso un televoto flash.

Dopo la puntata i concorrenti hanno avuto modo di parlare di quanto accaduto e di confrontarsi su altre questioni. E’ scoppiata una discussione tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Quest’ultima ha chiesto in confessionale una stanza privata e un bagno perchè non si sentiva molto bene. A questo punto la Rossetti si è arrabbiata dicendo che non è giusto nei confronti degli altri.

L’ha accusata di fare finta di stare male e di svenire. Mentre parlava in giardino con Cristina e Carolina, la showgirl ha sentito e lo scontro, iniziato in precedenza, è proseguito. Nelle ultime ore i concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Edoardo. Per l’occasione si sono vestiti e agghindati. Mentre erano in giardino è nato improvvisamente uno scontro tra i concorrenti.

GF Vip, nasce uno scontro in casa: lo accusano e va su tutte le furie

Nella casa del GF Vip ogni momento sembra buono per litigare. Da quando il reality ha avuto inizio abbiamo assistito a molteplici scontri tra i concorrenti. La questione del bullismo nei confronti di Marco Bellavia ha acceso diverse polemiche. Antonella Fiordelisi si è spesso scontrata con Gegia.

Ha accusato quest’ultima di aver detto a Marco di andare via perchè non stava bene. L’attrice invece l’ha criticata dicendo di essere una bugiarda. Tra le due non sembra esserci una simpatia tant’è che più volte hanno litigato. In queste ore è nata una nuova discussione. Questa notte i concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Edoardo Donnamaria. Ad un certo punto però è nato un battibecco tra Luca, Elenoire e Crisitina: il motivo? Il concorrente si è fatto fare un massaggio da Nikita. Gesto che ha causato sembrerebbe l’indignazione della Ferruzzi perchè ha detto che quando loro due si sono avvicinati è scoppiato il caos. Stesso gesto che ha poi provocato il ‘rimprovero’ della Quaranta.

Quest’ultima infatti ha detto che se la sua fidanzata avesse visto le avrebbe dato ragione. Luca dal canto suo ha spiegato che si trattava solo di un massaggio senza malizia e in amicizia. Questa accusa lo ha mandato su tutte le furie. “Non ho nulla contro di lui, non voglio abbracciarlo. Ogni volta questi insulti”, ha detto poi Elenoire e Luca ha risposto: “Ma insulti di che, sono sempre venuto da te, ma che stai a dire, so ca*** miei quello che faccio. Mi sono sempre comportato da persona matura e quello che dice la gente non me ne frega un c****”. Il concorrente è poi andato via.