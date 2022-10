Ha problemi di salute che lo obbligano a fermarsi: i suoi fan sono in ansia; cosa è successo alla famosa star.

Dopo diversi rinvii e sospensioni, arriva lo stop definitivo. Una notizia che i fan della star mondiale non avrebbero mai voluto ricevere. Star che ha annunciato di doversi fermare per motivi di salute.

Il famoso cantante ha annullato il resto delle date del suo tour mondiale previste per quest’anno, posticipandole al 2023. “La salute è la mia priorità in questo momento”, ha annunciato, preoccupando non poco i suoi numerosi fan sparsi in tutto il mondo. In seguito i dettagli.

La star ha deciso di posticipare i concerti per motivi di salute: cosa è successo

Era già successo in passato, ma, stavolta, il suo tour è stato stoppato definitivamente e rinviato al prossimo anno. Lo ha annunciato l’amatissima popstar, che sente la necessità di prendersi un nuovo e più lungo periodo di pausa per via delle sue condizioni di salute.

Parliamo di Justin Bieber, che si ferma nuovamente dopo il primo stop del suo Justice World Tour, all’inizio di quest’anno. Stavolta, però, la star canadese ha posticipato a data da destinarsi tutte le tappe rimanenti del tour, comprese quelle italiane di Bologna, previste per gennaio 2023. Lo scorso settembre, il cantante aveva comunicato lo spostamento di alcune date fino ad ottobre, ma nelle scorse ore è arrivata la nuova comunicazione. Una notizia che fa male alla schiera di fan del 28 enne, che da mesi combatte con la sindrome di Ramsay Hunt: lo scorso giugno, il cantate aveva resa nota la sua malattia ai fan, mostrando una parte del suo viso paralizzata.

“Lo scorso weekend mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto quello che ho. Dopo essere sceso dal palco sono stato sopraffatto dalla stanchezza e ho capito che ho bisogno di dare priorità alla mia salute adesso”, ha scritto Bieber nel comunicato condiviso sui suoi canali social.

Al momento non sono state annunciate le nuove date dei concerti, che saranno fissate in base alla disponibilità delle varie strutture.