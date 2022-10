Sono usciti finalmente allo scoperto: per la prima volta si mostrano insieme sui social

Sono usciti finalmente allo scoperto: per la prima volta i due piccioncini si sono mostrati insieme sui rispettivi social, di chi parliamo.

Chi lo dice che sui social ci sono solo dolci annunci o brutti episodi? Può anche capitare che ci sia la condivisione di momenti giornalieri, lavorativi e, perché no, anche le primi immagini di una coppia che si sta appena formando.

A distanza di qualche giorno dalle prime immagini di coppia dell’amata attrice e il suo nuovo fidanzato, anche altri due giovanissimi ragazzi sono usciti allo scoperto sui social. La loro frequentazione, come riportano alcuni giornali di gossip, starebbe andando avanti da diversi mesi – ed anche la diretta interessata ne ha parlato recentemente in uno studio tv – eppure solo qualche ora fa i due hanno scelto di mostrarsi insieme sui rispettivi canali social.

Intenti in una passeggiata in bici, i due giovani ragazzi non hanno potuto fare a meno di condividere questo loro momento per la prima volta sui social, confermando la loro relazione.

Sono usciti allo scoperto: sui social le primi immagini insieme

Con queste prime immagini condivise sui rispettivi canali social si può dire che sono usciti finalmente allo scoperto. A distanza di diversi mesi dall’inizio della loro frequentazione, i due giovani ragazzi hanno voluto mostrarsi al loro pubblico Instagram soltanto adesso. Meglio tardi che mai, non trovate?

Il primo a condividere piccoli immagini di questo momento trascorso insieme, è stato proprio Andrea Iannone. Si, perché è proprio di lui che stiamo parlando! Da diversi mesi, come mostrano diverse ‘paparazzate’, l’amato sportivo ha una frequentazione con Elodie.

Soltanto pochissime settimane fa, intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, Elodie confermava di frequentare Andrea da circa un mese. E di stare molto bene con lui. “È una persona che mi piace. Sto bene, stiamo bene, parliamo molto, ridiamo”, aveva detto, non nascondendo però di essere ancora all’inizio della relazione e di avere ancora molto cose da scoprire.

Non sappiamo come andrà a finire tra loro, ma non possiamo fare a meno di notare come il loro feeling che si percepisce da queste prime immagini social sia davvero alle stelle.

Vi piacciono come coppia? A noi tantissimo!