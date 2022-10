Stefano De Martino lascia tutti di stucco: il vero motivo per cui ha lasciato la danza

Perchè Stefano De Martino ha lasciato la danza dopo la sua partecipazione ad Amici? Solo adesso ha svelato il vero motivo: cos’è successo.

Oggi è un conduttore tv più che affermato, ma in pochissimi possono dimenticare che l’esordio di Stefano De Martino nel mondo dello spettacolo è avvenuto nello studio di Amici in veste di ballerino. Giovanissimo ai tempi del talent di Maria De Filippi, il bel napoletano si è fatto facilmente conoscere da tutti, diventando uno dei volti simboli del programma sia come allievo che come ballerino professionista e conduttore.

Subito dopo aver preso parte ad Amici, Stefano De Martino ha continuato a lavorare nel mondo della danza. Non solo, infatti, è volato in America per una borsa di studio, ma è anche ritornato nello stesso programma che ha consacrato il suo successo come ballerino professionista. Tutto ad un tratto, però, qualcosa in lui è cambiato, facendogli prendere la decisione di dire ‘addio’ alla danza.

Oggi Stefano De Martino è sicuramente uno dei volti di punta della tv nostrana e, soprattutto, della Rai, ma vi siete mai chiesti perché ha lasciato la danza? Qualche mese fa, il marito di Belen ha svelato il vero motivo.

Perché Stefano De Martino ha lasciato la danza?Svelato il vero motivo

Sono trascorsi anni da quando Stefano De Martino ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, eppure non si può fare a meno di notare quanto il giovanissimo ballerino napoletano ne abbia fatta di strada. Attualmente tra i volti più popolari della televisione italiana per il suo fascino, ma anche spudorata simpatia e bravura, Stefano De Martino continua a cavalcare l’onda del successo. In queste ultime settimane, è nuovamente al timone di Stasera tutto è possibile, ma forse non tutti sanno che l’ex ballerino di Amici è pronto a ritornare in tv con un programma che parla a 360 gradi di sé. Insomma, saranno dei mesi sicuramente impegnativi per lui.

In attesa di poter assistere a tutto quello che Stefano De Martino è pronto a riservare al suo pubblico, vi facciamo una domanda semplice semplice: sapete perché l’amato conduttore tv ha lasciato la danza? La sua ultima apparizione in tv come ballerino è avvenuta poco prima che partisse per l’Honduras come inviato de L’Isola dei famosi, ma cosa l’ha portato a prendere questa decisione?

È proprio sulle pagine di Vanity Fair che, durante l’estate scorsa, Stefano De Martino ha spiegato cosa l’ha spinto realmente a salutare per sempre il mondo della danza e a dedicarsi a tutt’altro nella vita. “Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”, ha detto. Continuando, poi, a dire di aver voluto smettere perché consapevole di non essere ‘straordinario’ e di non avere una grazie da etoile.

Col senno di poi, secondo voi ha fatto bene?

L’ultimo ‘gioiellino’ di Stefano

Seppure gli impegni lavorativi non sia affatto mancati per lui nemmeno in questo periodo, Stefano De Martino ha vissuto un’estate piena d’amore. A distanza di anni dalla sua seconda separazione da Belen Rodriguez, i due piccioncini sono ritornati insieme. E, tra dolci viaggi e mete da sogno, hanno vissuto dei mesi piuttosto intensi e super romantici. Tra loro, come riferito dalla diretta interessata a Verissimo, sembrerebbe che tutto stia andando per il verso giusto ed adesso più che mai entrambi sono convinti che è proprio questa la volta buona. Avete visto, però, cos’è saltato fuori nelle ultime ore? Attraverso un video condiviso sul suo canale Instagram, Stefano ha condiviso coi suoi fan il suo ultimo ‘gioiellino’. Dal valore inestimabile, il bel De Martino ha acquistato una villa nel quartiere Posillipo davvero da sogno, pronto ad ospitare tutta la loro famiglia.

Auguriamo a Stefano e Belen ogni bene!