È ancora sposata dopo Vite al Limite? Colpo di scena: come sta oggi

La paziente del dottor Nowzaradan è ancora sposata dopo Vite al Limite? Clamoroso colpo di scena: come sta oggi.

Non solo Karina Garcia e il dramma di Robert Buchel, ma anche la trasformazione clamorosa di questa giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha reso indimenticabile la sesta edizione di Vite al Limite. Fattasi conoscere da tutto il pubblico di Real Time quasi sul finire della stagione, la quarantacinquenne ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé per il suo dimagrimento shock.

Se si vuole rintracciare il motivo che l’ha spinta ad ingrassare sempre di più e a raggiungere un peso pari a 268 kg, bisogna andare parecchio indietro nel tempo. Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di aver iniziato ad avere questa necessità di mangiare per appianare il suo dolore quando è venuto a mancare suo padre. Non sappiamo cosa abbia determinato il decesso, ma si può chiaramente comprendere che il dolore provato deve essere stato davvero immenso. A questo evento drammatico, poi, se ne aggiunge anche un altro: la perdita di sua madre! La donna, infatti, non era riuscita a superare la perdita di suo marito e si è così praticamente annullata in tutto per tutto. La paziente del dottor Nowzaradan, quindi, si è ritrovata praticamente da sola. E a darle conforto in questi anni, c’è stato solo il cibo.

Cos’è successo, però, dopo Vite al Limite? E, soprattutto, dopo il programma è ancora sposata? Scopriamo insieme come sta oggi.

Dopo Vite al Limite è ancora sposata? Vero e proprio colpo di scena

Seppure si facesse parecchio forza da sola, rivelando di essere molto autonoma, era inevitabile che si facesse aiutare da suo marito per via dei suoi chili di troppo. L’ex volto di Vite al Limite, infatti, pesava 268 kg e le sue condizioni di salute risultavano parecchio complicate. È questo, quindi, che l’ha spinta a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan e ad iniziare un percorso di dimagrimento insieme a lui.

La storia che vi stiamo raccontando è quella che ha come protagonista Tamy Lyn Murrell. Entrata a far parte della clinica con un peso superiore ai 250 kg, la quarantacinquenne si è immediatamente impegnata a dimagrire. E, terminati i 12 mesi previsti dal programma, è riuscita a pesare 157 kg. Come sta oggi? Ancora più in forma! L’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo visto che la bella Murrell è dimagrita ancora di più. Cos’è successo, però, con suo marito? Tamy è ancora sposata? Leggendo diversi commenti, sembrerebbe che la coppia non abbia vissuto un momento facile della loro storia d’amore. Questo ultimo scatto, risalente al Maggio scorso, ci conferma che tutto sia stato superato. Eccoli insieme:

Inutile dirvi che i suoi fan sono rimasti contenti non solo per averla rivista nuovamente insieme a suo marito, ma anche nel constatare il suo dimagrimento. Complimenti!