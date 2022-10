Anticipazioni GF Vip, puntata del 10 Ottobre: accadrà l’impensabile stasera, imperdibile!

Scopriamo le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 10 Ottobre: accadrà l’impensabile stasera, sarà piuttosto imperdibile.

Non potevamo chiedere niente di meglio da questo inizio di settimana: una nuova puntata del GF Vip. Trascorso poco meno di un mese dall’inizio di questa settima edizione, il famoso reality di Canale 5 continua a macinare ascolti e a raccogliere consensi.

Solo 1 mese nella casa più spiata d’Italia, ma si può dire che sia già successo di tutti. A partire da clamorosi abbandoni – e non ci riferiamo solo a quello di Marco Bellavia per problemi suoi – fino a prime effusioni e furiosi scontri, le dinamiche del GF Vip confermano ciò che Alfonso Signorini aveva anticipato prima della partenza. “Sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita”, ha spiegato a Chi.

Tra qualche ora, come dicevamo, Alfonso Signorini sarà in diretta da Cinecittà per la settima puntata del GF Vip. Siete curiosi, però, di scoprire le anticipazioni di Lunedì 10 Ottobre? In questi giorni, sembrerebbe che la serenità della casa sia stata parecchio compromessa. Scopriamo insieme, però, cosa dobbiamo aspettarci.

GF Vip del 10 Ottobre, le anticipazioni di stasera: cosa accadrà

Se fino a questo momento abbiamo sempre assistito a dirette imperdibili, siamo certi che anche l’appuntamento del 10 Ottobre del GF Vip lo sarà. D’altra parte, in questi pochissimi che sono seguiti all’ultima diretta è successo davvero l’impensabile. Non solo, infatti, sembrerebbe che l’attrazione tra i due giovanissimi Vipponi sia sempre più evidente, ma sembrerebbe che anche un altro concorrente sia pronto ad abbandonare la casa e a comunicarlo stasera ad Alfonso Signorini.

Così come è successo fino ad adesso, sembrerebbe che anche questa volta non sarà una affatto una puntata facile per il padrone di casa del GF Vip. Di anticipazioni ufficiali, come al solito, al momento non ne abbiamo, ma siamo certi che Alfonso Signorini tratterà i diversi argomenti ‘caldi’ che si sono alternati tra le quattro mura di Cinecittà in queste ultimissime ore. Pronti a scoprire le anticipazioni?

Per scoprire cosa accadrà nella puntata di stasera e le sue anticipazioni, non ci resta che fare un piccolo passo indietro. In questi ultimi giorni, nella casa del GF Vip è accaduto davvero di tutto. A partire dalla presunta bestemmia di un concorrente in un momento di confidenza fino al furioso scontro accaduto Sabato notte con tanto di richiesta di abbandonare la casa, sembrerebbe che l’armonia dei Vipponi sia solo un’utopia. Stasera, quindi, si parlerà di tutto questo? Supponiamo proprio di si! Sul caso della bestemmia, ad esempio, la produzione non si è ancora espressa. Pertanto non sappiamo ancora cosa accadrà. Una cosa, però, possiamo confermarvela: c’è la serissima possibilità che il padrone di casa venga informato di un nuovo abbandono. Parliamo di Luca Salatino, che nelle scorse ore ha pronunciato la sua volontà.

Oltre a questi colpi di scena, inoltre, si porrà attenzione sulle storie di altri Vipponi e sulle nuove nomination.

Avevamo ragione col dirvi che accadrà di tutto, no?