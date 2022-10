Brutto spavento per Rosa Perrotta: c’entra suo figlio, cos’è successo

Brutto spavento per Rosa Perrotta per suo figlio Ethan: la corsa in ospedale è stata inevitabile, cos’è esattamente successo.

Sono tantissime le troniste che si sono alternate nello studio televisivo di Uomini e donne, ma mai nessuno ha saputo catturare l’attenzione quanto Rosa Perrotta. Approdata nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore della sua vita, la giovane influencer non solo è riuscita a centrare il suo obiettivo, diventando anche mamma di due splendidi figli, ma è anche riuscita ad entrare nel cuore di tutti.

Per quanto essere mamma sia il ‘mestiere’ più bello del mondo, c’è da dire che non è assolutamente una cosa da niente. Gli ‘imprevisti’, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo e le preoccupazioni sono del tutto interminabili. “Figli piccoli, problemi piccoli. Figli grandi, problemi grandi”, si dice. È proprio questo quello che è accaduto nelle scorse ore a Rosa Perrotta e Pietro Tartagliano, che sono dovuti immediatamente correre in ospedale per via del loro figlio.

Brutto spavento per Rosa Perrotta, che – come ampiamente documentato sul suo canale Instagram ufficiale – è dovuta correre in ospedale col piccolo Ethan, suo primogenito. Cos’è successo?

Rosa Perrotta, brutto spavento per il piccolo Ethan: cos’è successo

Non solo ‘dettagli’ della sua nuova casa e consigli di stile, ma anche veri e propri racconti di vita quotidiana: è questo che Rosa Perrotta fa sul suo canale Instagram ufficiale, intrattenendo i suoi sostenitori. Che siano scatti IG Story che mostrano la sua vita lavorativa e i suoi viaggi o che svelano le sue giornate da mamma, l’ex tronista di Uomini e donne ha un rapporto molto aperto coi suoi sostenitori, raccontando loro tutto quello che succede. È proprio per questo motivo che non ha potuto fare a meno di raccontare il brutto spavento vissuto. “La faccia di chi non trova pace da 48 ore. Stiamo andando in ospedale”, è così che Rosa Perrotta inizia a raccontare quanto è successo nelle ultime ore.

Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che l’amata influencer si sia resa conto di alcune bollicine presenti sul corpo di Ethan per puro caso. E che prontamente, sotto consiglio del suo pediatra, è stata costretta a portarlo al Pronto Soccorso. “Lui non si lamentava né del prurito e né del fastidio. Me ne sono accorta perché dalla maglia con la manica luna ho notato la pelle arrossata come un morso di zanzara”, ha iniziato a raccontare. Fortunatamente, l’allarme è subito rientrato una volta recatisi in ospedale. Non si tratta di allergia, bensì di un’orticaria dovuta allo stato febbrile di cui ha sofferto il piccolo nei giorni scorsi.

Ritornati a casa, Rosa Perrotta ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan sulle salute di Ethan, dicendo che stava bene.

Un grosso in bocca al lupo al piccolo Ethan!