Carlo Conti, la notizia che aspettava con ansia: cosa è successo

Carlo Conti ha aperto la nuova edizione di Tale e quale show. In questi mesi il conduttore è stato impegnato con la scelta dei protagonisti. Nel format i personaggi del mondo dello spettacolo imitano artisti famosi. Non devono solo cantare un loro brano sul palco ma devono anche assumerne le sembianze.

Identificarsi bene con un cantante famoso non è sempre facile. E’ molto difficile assumerne i tratti che spesso non sono perfettamente uguali. Conti ha svelato i nomi dei concorrenti prima del debutto dello show in televisione. La prima serata è andata in onda il 30 settembre e ha fatto seguito la seconda il 7 ottobre.

Lo show è molto amato dai telespettatori e ogni anno conquista numeri altissimi. Le esibizioni dei protagonisti catturano l’attenzione del pubblico. Nella precedente puntata c’è stato un piccolo imprevisto. Paolantoni mentre si stava voltando e tornando indietro è inciampato. La caduta non poteva passare inosservata dato che ha fatto per i primi secondi preoccupare tutti, dato che è stata molto pesante. Quando il comico si è rialzato e ha mostrato di stare bene tutti si sono tranquillizzati. In queste ore, proprio per il conduttore di Tale e quale show, è arrivata una notizia molto attesa: vediamo di che cosa si tratta.

Carlo Conti, è arrivata la notizia che aspettava con ansia: ecco che cosa è appena emerso

La nuova edizione di Tale e quale show condotta da Carlo Conti ha avuto inizio il 30 settembre. Il format in onda su Rai 1, da quando ha debuttato la prima volta, ha sempre avuto ascolti pazzeschi. Piace molto al pubblico. Come gli altri anni, succede che quando va in onda si trova a scontrarsi con qualche film o serie tv.

Questa volta la sfida è con la nuova serie Viola con il mare, i cui protagonisti sono Can Yaman e Francesca Chillemi. Anche questa ha avuto inizio lo stesso giorno del programma condotto da Conti. La prima puntata ha superato di poco la messa in onda dello show, ma che cosa è accaduto invece per la seconda serata? Carlo Conti ha ricevuto una notizia tanto attesa. Infatti, secondo quanto riportato, Tale e quale show, questa volta, ha superato in termini di ascolti la serie Viola come il mare.

Il format ha vinto la sfida tenendo incollati alla tv oltre 3 milioni di spettatori con uno share del 22,58 %; la serie che vede protagonisti Yaman e la Chillemi ha ottenuto, con la seconda puntata, il 17, 54% di share con oltre 2 milioni di spettatori. Se con la prima puntata Carlo Conti era stato superato in termini di ascolti da Viola come il mare, con la seconda ha trionfato sulla serie.