Diventerà nonno: notizia fantastica dell’amato attore, tutti pazzi di gioia per lui

La sua carriera cinematografica gli ha conferito un successo davvero impressionante. Non solo, infatti, il suo curriculum è ricco di riconoscimenti importantissimi, dovuti alla sua straordinaria bravura, ma anche il suo canale social ufficiale è tra i più seguiti di Instagram. È qui che – proprio come ha fatto recentemente Belen Rodriguez – l’attore è solito condividere ogni cosa col suo pubblico. A partire da scatti appartenenti alla sua vita passata e di oggi, ma anche annunci che lo rendono pazzo di gioia, la stella del cinema italiano è davvero attivissimo sul suo canale social.

Proprio qualche istante fa, attraverso un’IG story condivisa sul suo canale, l’amato attore ha annunciato al suo pubblico di stare diventando nonno.

Sarà nonno: l’annuncio dell’attore fa felici tutti, è proprio lui

Se diventare genitori per la prima volta, è qualcosa di magico – e lo sa bene un’ex tronista di Uomini e donne – diventare nonno non è affatto da meno. È proprio questo che l’amato attore ha lasciato chiaramente intendere ai suoi sostenitori con questo dolce annuncio a sorpresa. Con un’IG story che riprende un articolo condiviso sul suo conto e su sua figlia, il famosissimo interprete italiano non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico questa splendida notizia. Abbiamo pochissime informazioni sul padre del piccolo e di quanti mesi sua madre sia incinta, ma quello che non perdiamo occasione di rivelarvi è quanto la felicità del nonno sia davvero alle stelle. D’altra parte, come gli si può dare torto!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che a riportare la dolce notizia sia stato il settimanale Gente. In un vero e proprio batter baleno, però, il futuro nonno ha immediatamente condiviso l’annuncio sul suo canale social ufficiale, venendo avvolto in un caldo abbraccio virtuale dai suoi ammiratori. A quanto pare, la famiglia dell’amato attore nostrano si allargherà con un tenerissimo fiocco rosa!

Se dal punto di vista professionale, sta procedendo tutto alla grande, non possiamo dire il contrario nemmeno dal punto di vista ‘privato’: Christian De Sica ha appena annunciato di stare diventando nonno per la prima volta! Sua figlia Mariarosa, nata dal matrimonio con Silvia Verdone, è incinta di una femminuccia.

Chi è Mariarosa De Sica?

A differenza di Brando De Sica, primogenito dell’attore, Mariarosa non sembrerebbe aver voluto affatto percorrere la stessa strada di suo padre. Seppure anche lei appassionata di canta come il suo papà, la giovane De Sica fa tutt’altro nella vita. Sembrerebbe, infatti, che si occupi di moda e che sia una fashion designer.

Non ci resta che fare tanti auguri ai futuri genitori ed, ovviamente, nonni!