L’ex Vippona si sposa ma finisce tra le polemiche per il regalo di nozze: lei fa chiarezza

L’ex amata Vippona è pronta a convolare a nozze, ma finisce tra le polemiche per il regalo che avrebbe chiesto: lei fa chiarezza su tutto.

La proposta di matrimonio è arrivata durante il suo percorso nella casa del GF Vip, ma solo adesso l’ex Vippona è pronta a convolare a nozze. A distanza di diversi anni dall’inizio della sua storia d’amore con l’attuale fidanzato, l’amata showgirl sta per compiere il grande passo e non può fare a meno di condividere la sua felicità con tutto il suo pubblico.

Seppure la grande emozione per l’avvicinarsi delle sue nozze, previste per il 3 Dicembre, l’ex Vippona ha visto susseguirsi una serie di polemiche. Il motivo? Il regalo di nozze che – secondo The Pipol Gossip – avrebbe chiesto a tutti i suoi invitati. È davvero come è stato detto sul suo conto? Scopriamo insieme cos’è esattamente successo e, soprattutto, come ha risposto l’amata showgirl a questa clamorosa indiscrezione.

L’ex vippona annuncia le nozze, ma scoppia la polemica: lei fa chiarezza

Se la scorsa edizione del GF Vip sarà impressa nella mente di tutti per via del ‘triangolo amoroso’ tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, lo sarà anche per la romantica proposta di matrimonio che l’ex Vippona ha ricevuto nel bel mezzo di una diretta del reality. Fidanzata da diverso tempo, la showgirl non ha mai nascosto di essere fortemente innamorata del suo compagno e di non vedere l’ora di sposarlo. Detto, fatto: la proposta è arrivata e il 3 Dicembre i due si diranno ‘si’ per sempre a Roma dinanzi a tutti gli invitati.

Nonostante abbia scelto di condividere questa splendida notizia con tutti i suoi followers, l’ex Vippona è stata immediatamente travolta dalle polemiche. Stando a quanto si legge da Tv Pipol Gossip, sembrerebbe che Francesca Cipriani e il suo Alessandro abbiano chiesto ai loro invitati di fare un bonifico sul proprio conto corrente. Insomma, un regalo di nozze decisamente alternativo, non credete? A quanto pare, però, sembrerebbe che questa indiscrezione svelata sia solo un abbaglio. A fare chiarezza su quanto si è detto sul suo conto, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un’IG stories caricata sul suo canale social ufficiale, la Cipriani si è letteralmente espressa su quello che era emerso, smentendo clamorosamente la notizia.

A quanto pare, quindi, Francesca ed Alessandra non hanno chiesto ‘particolari’ regali ai loro invitati, bensì hanno aperto una semplicissima lista di nozze.

Perché proprio Dicembre?

Se un’ex tronista di Uomini e donne ha scelto di convolare a nozze ad Agosto ed un’ex coppia Mediaset, invece, a Settembre, perché Francesca Cipriani ha scelto di sposarsi a Dicembre? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex Vippona abbia scelto questo mese per via delle rigide temperature e perché, essendo il mese del Signore, per lei acquista ancora più valore.