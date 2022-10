GF Vip, anticipazione ‘bomba’: riguarda Marco Bellavia, succederà stasera!

Clamorosa anticipazione sulla puntata del GF Vip che ci attende stasera: riguarda proprio Marco Bellavia, cosa sta per accadere.

Seppur fuori dal gioco dopo appena una decina giorni a seguito del ritiro forzato, Marco Bellavia continua ad essere il protagonista indiscusso di questa settima edizione del GF Vip. La vicenda nata da ciò che gli è successo nella casa, il suo malessere e la risposta dei suoi ex coinquilini alla sua richiesta di aiuto hanno generato un clamore mediatico di proporzioni gigantesche.

Un vero e proprio ‘caso’ che ha portato ad uno stravolgimento dei piani degli autori che, con la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci e l’abbandono spontaneo di Sara Manfuso, hanno visto uscire dalla casa tre personaggi molto incisivi nelle dinamiche.

Durante la difficilissima dello scorso 3 ottobre, Signorini ha parlato per la prima volta ai Vipponi di quanto accaduto all’ex conduttore di Bim Bum Bam e di quanto i loro atteggiamenti abbiano indignato il pubblico. Molti di loro evidentemente non si aspettavano conseguenze così drastiche a seguito del loro comportamento. I durissimi rimproveri di Alfonso Signorini non sono stati facili da digerire in diretta nazionale, tanto che qualcuno di loro se ne è anche lamentato.

Giovedì 7 ottobre, poi, l’argomento ha tenuto ancora banco e i Vipponi hanno ricevuto una lettera da Bellavia. In essa, quest’ultimo faceva un resoconto della sua breve esperienza, senza risparmiare parole taglienti a coloro che l’hanno attaccato costantemente nella casa sbeffeggiandolo ed insultandolo.

Intanto, l’ex conduttore della tv per ragazzi in questi giorni si è un po’ ripreso ed è tornato sui social. Qui ultimamente ha acquisito un seguito enorme, tra colleghi del mondo dello spettacolo e fan rimasti profondamente colpiti dalla sua storia. Tra qualche ora andrà in onda un altro appuntamento su Canale 5 con la casa più spiata d’Italia: cosa succederà stavolta? E’ stata Federica Panicucci a Mattino Cinque a fare uno spoiler di ciò che ci aspetta, vediamo cosa ha detto!

GF Vip, anticipazione pazzesca: Marco Bellavia ‘presente’ in puntata anche stasera

Anche stamattina, come ogni giorno, a Mattino Cinque è stato dedicato uno spazio agli ultimi accadimenti nella casa del GF Vip. Federica Panicucci ha parlato con gli ospiti presenti in studio delle dinamiche tra i vari concorrenti, come ad esempio l’accesa reazione di Luca Salatino alle critiche di Cristina Quaranta. Episodio che ha amareggiato parecchio il giovane e che non ha mancato di scatenare conseguenze. L’ex tronista starebbe infatti valutando di prendere una decisione piuttosto drastica.

Per quanto riguarda la puntata di questa sera 10 ottobre, invece, la conduttrice ha sganciato una vera e propria ‘bomba’. “Questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia. […] Anzi, non è una lettera ma un video messaggio“, ha annunciato ai telespettatori. Viene spontaneo chiedersi cosa dirà Marco agli ex compagni, quale sarà il tono del suo messaggio e, soprattutto, come reagiranno i Vipponi.

Da quando è scoppiato il putiferio sui social in difesa di Bellavia, non sono pochi coloro che attendono un confronto faccia a faccia tra lui e i concorrenti. Che sia già arrivato questo momento? L’anticipazione circa il video messaggio ha fatto pensare ad alcuni utenti del web che il conduttore potrebbe trovarsi in quarantena proprio in previsione di questo incontro. Per il momento non si tratta che di un’ipotesi, ma quel che è certo è che della vicenda si continuerà a parlare per un bel po’.

Oltre all’incontro virtuale tra Bellavia e il resto del cast, quali altri colpi di scena attendono il pubblico? Non perdetevi la puntata perché ne vedremo delle belle!