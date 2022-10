GF Vip, aspra critica per il concorrente: “Sta diventando aggressivo”, è proprio lei a dirlo

Durissima critica per il concorrente che in queste ore ha minacciato di abbandonare il GF Vip: da chi è giunto il commento più inaspettato.

Non c’è pace tra i Vipponi di questa complicatissima edizione del GF Vip: nella casa gli animi sono sempre più tesi e, anche quando sembra che sia finalmente arrivato il sereno, puntualmente esplode il caos. Indubbiamente, le personalità di ciascun concorrente del cast scelto dagli autori sono quasi tutte abbastanza esplosive e nessuno sembra disposto ad arretrare sulle proprie convinzioni.

C’è da dire che, seppur con molte difficoltà, questo cast sta dando origine ad innumerevoli colpi di scena e liti furiose, spesso non condivise dal pubblico ma di sicuro interessanti. Sabato scorso c’è stato un altro litigio dai toni molto animati: Luca Salatino si è infatti sentito attaccato dai commenti di Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi sul suo atteggiamento nei confronti di Nikita. Durante la festa per il compleanno di Edoardo, il cuoco romano si è fatto fare un massaggio dall’ex concorrente di Pechino Express attirandosi le critiche delle due coinquiline.

Queste ultime gli hanno fatto notare che un comportamento del genere avrebbe potuto infastidire la fidanzata fuori. Elenoire ha poi colto l’occasione per rinfacciare al giovane che, quando loro due avevano avuto atteggiamenti un po’ più confidenziali, era scoppiato il putiferio. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Luca, il quale si è difeso dicendo: “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega”.

Tutte queste tensioni ovviamente non hanno giovato all’ex tronista, che in queste ore starebbe meditando di ritirarsi dal gioco. Il commento da parte della Ferruzzi non è tardato ad arrivare ed ha sorpreso molti.

GF Vip, critica al veleno per il concorrente: “Che se ne andasse”

La nostalgia per Soraia è sempre stato il punto debole di Salatino, fin dal suo arrivo nella casa più spiata d’Italia. Dopo quanto successo con la Quaranta e la Ferruzzi, il bel romano ha avuto un’altra crisi. “Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare”, ha detto sfogandosi con Charlie e Nikita.

Venuta a conoscenza delle sue intenzioni, in cucina Elenoire si è lamentata di lui con Patrizia Rossetti: “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone”. Secondo la bionda concorrente, Luca starebbe diventando molto irritabile e insofferente alle critiche: “Sta diventando aggressivo nei modi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo”.

Voi cosa consigliereste al concorrente?