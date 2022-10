GF Vip, avete mai visto Sofia Giaele De Donà anni fa? Noterete il cambiamento in questo scatto.

Il Gf vip è un continuo colpo di scena. Le precedenti puntate hanno visto al centro dell’attenzione quanto successo contro Marco Bellavia. Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico con un televoto flash. In questi giorni i concorrenti in casa hanno avuto modo di parlarne e di riflettere.

Sulla questione è nata anche una discussione tra Antonella e Gegia. Tra le due non sembra esserci simpatia. La giovane concorrente ha accusato l’attrice di aver detto a Bellavia di andare via perchè non stava bene con la testa. Gegia l’ha invece incolpata di essere una bugiarda. Nei giorni seguenti tra le due è scoppiata una nuova discussione, questa volta il motivo era legato alle pulizie in casa. Antonella ha detto che lei non fa nulla e tra un botta e risposta si è aperto il confronto.

Tutte le concorrenti hanno personalità molto forti. Anche Sofia Giaele De Donà si è fatta subito notare dai telespettatori. Ha raccontato del suo matrimonio parlando di amore libero. Vede suo marito 6 mesi all’anno e se capita di andare con altre persone, se lo sanno, non è tradimento. Non è la prima volta che vediamo la concorrente in televisione. La prima apparizione risale nel format Ti spedisco in convento e in seguito a Scherzi a parte, dove lo scherzo in cui era presente insieme ad altre persone era per Sonia Bruganelli. In molti la ricordano nel precedente reality ma avete mai visto com’era qualche anno fa?

GF Vip, com’era Sofia Giaele De Donà qualche anno fa: in questo scatto noterete il cambiamento

Sofia Giaele De Donà è una concorrente del GF Vip. All’interno della casa si è fatta subito notare. Ha una personalità molto forte ed è tanto schietta. Nelle dirette precedenti ha parlato del suo matrimonio. Il suo è un amore libero, si vedono 6 mesi all’anno e possono andare anche con altre persone.

Il fatto che suo marito sia un uomo molto ricco ha acceso la discussione: il motivo? Alcune concorrenti l’hanno accusata di stare con lui per i soldi e non per amore. Giale è giovanissima. In televisione l’abbiamo vista la prima volta nel reality in onda su real time Ti spedisco in convento e in seguito ha fatto parte del cast di uno scherzo a Scherzi a parte, in cui la vittima era Sonia Bruganelli. Ma prima di arrivare in tv, com’era la concorrente?

Ecco un vecchio scatto. Questo risale al 2018. Giaele aveva un look molto diverso. E’ evidente che c’è stato un cambiamento. A mutare è stato il suo stile e la sua chioma. Oggi ha un colore quasi uniforme mentre 4 anni fa portava i capelli con qualche riflesso chiaro. Anche l’acconciatura non è la stessa.