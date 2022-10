GF Vip, comunica a tutti di voler abbandonare: “Questo gioco non fa per me”

GF Vip, “Questo gioco non fa per me”: il concorrente comunica a tutti di voler abbandonare la casa.

Al Grande Fratello Vip ogni giorno accade qualcosa di inaspettato. La questione del bullismo contro Marco Bellavia ha indignato il pubblico che ha chiesto a gran voce dei seri provvedimenti. Il mental coach la volta scorsa ha mandato una lettera in casa. Dopo la diretta i concorrenti hanno avuto modo di parlarne e di affrontare anche altri argomenti.

C’è stato un forte litigo tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. La showgirl ha chiesto in confessionale una stanza privata perchè non si sentiva bene. La Rossetti si è arrabbiata dicendo che finge di star male. Ad un certo punto, presa dalla rabbia, ha spostato la sua attenzione a Signorini e gli ha rivolto un f****. Ma non è l’unica discussione di queste ore. Anche Luca Salatino ha avuto un battibecco con Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta. Il concorrente si è fatto fare un massaggio da Nikita. La Quaranta gli ha detto che se la sua fidanzata avesse visto non ne sarebbe stata contenta.

Luca ha cercato di spiegare che si trattava soltanto di un massaggio in amicizia. La reazione della concorrente ha provocato la reazione della stessa fidanzata dell’ex tronista. Soraia si è scagliata contro Cristina pubblicando sui social un lungo messaggio. Dopo queste discussioni c’è stato un nuovo colpo di scena, il concorrente ha riferito di voler abbandonare il gioco.

GF vip, fa sapere di voler abbandonare il reality: “Questo gioco non fa per me”

Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la frase contro Marco Bellavia ‘merita di essere bullizzato’, Giovanni Ciacci è invece stato eliminato attraverso un televoto flash e Sara Manfuso ha deciso di sua volontà di lasciare il gioco: al Grande Fratello Vip ogni giorno accade un colpo di scena.

E ce n’è un altro delle ultime ore. Il concorrente dopo aver avuto una discussione con gli altri ha fatto sapere di voler abbandonare il gioco. Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, ha avuto un battibecco con Elenoire e Cristina. Lo hanno accusato di essersi fatto fare un massaggio da Nikita che non sembrava fatto in amicizia. Cosa che ha trovato la pronta risposta di quest’ultimo. Nelle ultime ore proprio Luca ha comunicato agli altri la decisione di voler abbandonare.

Ha riferito che pensa di lasciare perchè è più il tempo che sta male e non che sta bene: “Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti, io non sono così. Ho preso la mia decisione ed è consapevole, mi dispiace per gli altri”. Ha aggiunto che lascia per mancanza di motivazione, che anche quello che è successo con Marco l’ha toccato: “La decisione ragazzi l’ho presa”.