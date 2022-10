GF Vip, “Ha detto un sacco di bugie, è fidanzatissimo”: rivelazione ‘bomba’ nella casa

Una rivelazione clamorosa nella casa del GF Vip lascia tutti di stucco: un concorrente insospettabile sarebbe fidanzato fuori dalla casa.

Al GF Vip, tra gli argomenti più gettonati c’è sicuramente l’amore: in oltre vent’anni dall’inizio del programma che ha cambiato la storia della tv, abbiamo visto decine di coppie nascere, lasciarsi, sfasciarsi o addirittura mettere su famiglia. Spesso, però, non sono solo le storie nate tra le mura di Cinecittà a tenere col fiato sospeso il pubblico: altro tema ‘caldo’ del reality sono anche i partner, veri o presunti, che attenderebbero i Vipponi fuori.

Anche questa nuova complicata stagione in versione Vip sta offrendo la sua immancabile ‘ship’, tra l’altro molto amata. Un flirt tra due concorrenti che sta diventando ogni giorno più concreto e che potrebbe riservare non pochi sviluppi. Già abbiamo visto che uno dei componenti della ‘coppia’ è stato inizialmente al centro di un triangolo.

Un altro coinquilino gli ha dichiarato il proprio interesse, ma al momento per lui c’è stato un due di picche. Parliamo ovviamente di Edoardo Donnamaria, che in questi giorni è sempre più vicino ad Antonella Fiordelisi. Quest’ultima sembrerebbe ricambiare volentieri le attenzioni del giovane romano e l’attrazione tra loro sta diventando sempre più difficile da gestire sotto l’occhio attento delle telecamere.

L’altro Vippone che si era dichiarato ad Edoardo è Alberto De Pisis, il quale però ha chiarito all’amico di non voler essere minimamente d’intralcio tra lui e la bella schermitrice. Il volto di Forum gli ha detto che non era sua intenzione creare false aspettative quando a volte ha avuto atteggiamenti più affettuosi nei suoi confronti. Inoltre, gli ha specificato che, se la cosa gli ha creato fastidio, in futuro cercherà di evitare tali gesti. De Pisis ha però tranquillizzato il coinquilino dicendo che, se dovesse star male per questo motivo, lui se ne accorgerà di sicuro. Nelle ultime ore, però, è spuntata un’indiscrezione schock che riguarda proprio Edoardo.

GF Vip, rivelazione clamorosa su Edoardo Donnamaria: il Vippone è fidanzato?

Parlando con Wilma Goich e Charlie Gnocchi, Donnamaria ha chiarito un punto ben precisio sul feeling che lo lega ad Antonella. “Chi ha mai detto di essere innamorato? Mi piace, sto bene con lei, non c’è niente in lei che mi dia fastidio”, ha detto il gieffino spiegando che l’amore va coltivato giorno dopo giorno e che non nasce certo dall’oggi al domani.

Un ragionamento che non fa una grinza, ma se ciò che ha rivelato Charlie dovesse essere vero, lo scenario cambierebbe completamente. Riunito in salotto con altri coinquilini, lo speaker radiofonico ha sganciato una vera ‘bomba’ al riguardo. Ha sussurrato all’orecchio di De Pisis: “Edo ha detto un sacco di bugie, è fidanzatissimo“. Alberto, dal canto suo, si è limitato a rispondere: “Non farmi parlare”.

L’esuberante Charlie stava scherzando o davvero è al corrente di qualcosa che nessuno finora sapeva? Staremo a vedere!