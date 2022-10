Giornalista cambia sesso: annuncia in diretta tv che indosserà abiti da donna

Ha annunciato il suo percorso di transizione nel momento più inatteso: giornalista cambia sesso e durante il tg comunica la sua decisione.

Negli ultimi anni sono sempre più i casi di persone che decidono di rivelare apertamente la propria identità sessuale e di intraprendere anche un percorso medico che li porti a cambiare sesso definitivamente. Accade in qualunque ceto sociale e in qualunque categoria professionale.

Ancora oggi, in alcune parti del mondo non si tratta di una decisione priva di effetti sulla sfera familiare o su quella lavorativa. Molti ancora oggi coloro che non riescono a farsi accettare dalle persone più vicine o in generale dall’ambiente che li circonda in questa nuova fase della loro vita.

Proprio nell’intento di smuovere le coscienze su un argomento così importante e sempre più attuale, una giornalista ha deciso di annunciare in diretta tv la sua scelta di indossare abiti femminili. Lo ha fatto proprio nel momento in cui ha chiesto di cambiare anche il proprio nome legalmente.

Cambia sesso e lo annuncia in tv: la giornalista racconta la sua decisione

Protagonista della clamorosa notizia è Nora J.S. Reichardt, giornalista americana dello Stato dell’Iowa, dove il matrimonio egualitario è stato introdotto nel 2009 da una sentenza della Corte Suprema Statale. In molti altri Stati, invece, questo istituto è stato riconosciuto solo nel 2015.

La Reichardt ha iniziato il suo percorso di transizione nel 2021 e, dal mese di luglio dell’anno scorso, firma i suoi servizi per Local 5 news WOI-TV con il suo nome da donna. Per molto tempo non avrebbe pensato di rivelarlo pubblicamente in televisione, ma dopo circa un anno ha deciso di farlo proprio durante la messa in onda del telegiornale. Non solo: l’annuncio è avvenuto nello stesso giorno in cui ha presentato ufficialmente richiesta di cambiare nome, come mostra il servizio in questione.

“Ero una persona in cui non riuscivo a riconoscermi – ha spiegato il mezzobusto – Non riuscivo a vedermi dentro pantaloni e camicie abbottonate. La giornalista racconta che dopo un periodo che andava in onda, ha iniziato a chiedersi: “Perché non mi piace la persona che vedo ogni volta che vado in video? Perché non mi connetto con quella persona?”.

Una storia che dovrebbe far riflettere tutti: cosa ne pensate?