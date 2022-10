“Mi sono fatta male”: Belen Rodriguez fa preoccupare il pubblico social

“Mi sono fatta male”: Belen Rodriguez con una storia fa preoccupare il pubblico social.

Belen Rodriguez in questi giorni si è concessa a diverse interviste. Sabato scorso è stata presente a Verissimo dove si è raccontata sotto molti punti di vista. La showgirl ha anche parlato del matrimonio con Stefano De Martino. I due sono nuovamente una coppia. Ha raccontato che quando si separarono la prima volta fecero le carte del divorzio ma successivamente tornarono insieme.

Lo stesso è accaduto quando si sono separati per la seconda volta. Quando presentarono al giudice le carte del divorzio fu proprio quest’ultimo a dire di aspettare. Per due volte i documenti ufficiali sono scaduti, ha svelato. Questo vuol dire che Stefano e Belen non si sono mai separati formalmente. Quando sono tornati insieme ce lo hanno fatto sapere pubblicando scatti sui social.

Il conduttore allora pubblicò una foto tra le storie in cui la protagonista era proprio la sua amata. Entrambi sono molto attivi e tendono a interagire con i follower pubblicando immagini e ig. Nelle ultime ore la showgirl, proprio attraverso il suo instagram, ha fatto preoccupare gli utenti mostrando che cosa è successo.

“Mi sono fatta male”: Belen Rodriguez fa preoccupare i fan sui social

Belen Rodriguez è molto attiva sui social dove è seguita da milioni di persone. Nelle ultime ore ha fatto preoccupare coloro che la seguono pubblicando una foto in cui mostra cos’è successo. Lei stessa a corredo fa sapere di essersi fatta male ma a quanto pare non si è persa d’animo per questo.

Lo si capisce da quello che scrive. Belen infatti ha messo al corrente i fan di sentire dolore al piede. Nell’immagine lo mostra in primo piano: “Devo dire che fa leggermente male ma a Tu si que vales ci sarò lo stesso! La solita vostra combina guai“, scrive a corredo. Spiega cos’è accaduto dicendo di essersi fatta male ballando ma lo rifarebbe ugualmente: “Comunque mi sono fatta male ballando, lo rifarei“, con tanto di faccine che ridono.

