“Cambia per sempre la vita”: il particolare episodio raccontato da Fabio Fazio

Fabio Fazio ha raccontato un particola episodio accadutogli: “Mi ha cambiato la vita”, cosa è successo all’amato conduttore tv.

Se il pubblico della Rai non vedeva l’ora di assistere alla seconda puntata di Mina Settembre, era altrettanto trepidante per il primissimo appuntamento di Che tempo che fa. Per il ventesimo anno consecutivo, Fabio Fazio sarà in diretta televisiva su Rai Tre col suo imperdibile programma della Domenica sera.

In occasione del debutto di questa sera, Fabio Fazio si è ampiamente raccontato a Il Corriere della sera, svelando qualche piccola ‘chicca’ in più su questa nuova edizione de ‘Che tempo che fa’. Oltre a spiegare, però, chi saranno i prossimi volti che si alterneranno nello studio televisivo Rai e chi saranno le presenze fisse, l’amato conduttore tv non ha potuto fare a meno di ripercorrere i momenti salienti della trasmissione, portando a galla quell’intervista che gli ha cambiato letteralmente la vita.

“È un avvenimento che cambia per sempre la vita, non solo professionale, di una persona”, ha spiegato Fabio Fazio a Il corriere.

Fabio Fazio racconta un particolare episodio: cosa ha detto

Solo recentemente vi abbiamo raccontato il magnifico gesto che Fabio Fazio ha compiuto, dando ancora più conferma del suo grande cuore, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi il particolare episodio che ha raccontato a Il Corriere della sera. In attesa della primissima puntata di Che Tempo che fa, l’amato conduttore ha fatto un po’ il punto della situazione su tutte le edizioni precedenti del programma. Ed ha passato in rassegna tutte quelle interviste che gli hanno lasciato un segno.

“Gorbaciov, Obama, Bill Gates, premi Nobel, il mio mito Walter Bonatti, star hollywoodiane e scrittori”, ha detto Fabio Fazio, facendo chiaramente intendere quanto il suo legame a questa trasmissione sia davvero immenso. “È stato il programma della mia maturità ed adesso della mia vecchiaia”, ha detto. Tra le tante interviste che si sono susseguite in collegamento o nel suo studio, però, il conduttore non può fare a meno di ricordarne una in particolare. Facciamo riferimento ad una ‘chiacchierata’ parecchio recente, risale infatti al Febbraio scorso, che lo fortemente segnato: l’intervista a Papa Francesco.

Parlare con Papa Francesco è stato un evento molto importante per Fabio Fazio. Ed è per questo che il conduttore non può non menzionarle in quei momenti indimenticabili di Che Tempo che fa.