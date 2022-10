Totti e Ilary Blasi, nuova inaspettata rivelazione: succede quando devono parlarsi

Nel rapporto tra Totti e Ilary Blasi emerge un nuovo retroscena: cosa accade quando devono parlarsi.

La separazione tra Totti e Ilary Blasi ha spiazzato tutti. Non è arrivata all’improvviso dato che si parlava da diversi mesi di una crisi. Ad inizio 2022 erano uscite delle foto dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, sua attuale compagna. Da quel momento si è parlato spesso di crisi, di tradimento e separazione.

La conduttrice in un’intervista a Verissimo smentì ogni tipo di notizia. Ad annunciare per prima la separazione è stata proprio Ilary seguita dalle parole di Totti. In principio si è sempre parlato di un tradimento di quest’ultimo. Ad un certo punto Francesco ha deciso di prendere parola e rompere quel silenzio che da settimane aveva fatto sentire.

In un’intervista a Il corriere della sera ha dichiarato di non aver tradito per primo. Ha trovato dei messaggi compromettenti sul telefono della sua ex moglie, con più persone. Inizialmente non ha voluto affrontare la questione, cercando in qualche modo di salvare il matrimonio. La crisi era sempre più dentro al rapporto ed è stato inevitabile affrontarla fino a quando non è stata annunciata la separazione. Nelle ultime ore, in vista del primo incontro in tribunale, alcuni amici dell’ex coppia al settimanale Di Più hanno fatto sapere che cosa succede tra loro quando devono parlarsi.

Totti e Ilary Blasi, succede quando devono parlarsi: nuova spiazzante rivelazione

Il 14 ottobre, come riferito da Il corriere della sera, Totti e Ilary Blasi si incontreranno in tribunale. Sembrerebbe che questa prima udienza sia dovuta ad una richiesta specifica della conduttrice. L’ex capitano della Roma nell’intervista riferì che la sua ex moglie gli aveva portato via i suoi rolex.

Non sapendo come reagire, ha spiegato di aver portato via, come sorta di pegno, la sua collezione di borse firmate. Francesco dice, sperava in uno scambio che però non c’è stato. Ecco, il primo incontro in tribunale, come riportato, si terrà per parlare della restituzione delle borse. Cosa che poi potrebbe chiudere anche Totti per quanto riguarda i rolex. Nelle ultime ore nuove rivelazione si sono aggiunte alle precedenti. Alcuni amici della ex coppia hanno riportato al settimanale di Più che cosa succede tra i due quando devono parlarsi e dirsi qualcosa riguardo ai figli.

Sembrerebbe che non ci sia nessun tipo di dialogo e lo dimostra anche il fatto che per parlare della restituzione della collezione di borse e dei rolex bisogna ricorrere ad un tribunale. Ma che cosa succede? A quanto pare Totti e Ilary si rivolgono parola attraverso messaggi su whatsapp. Quindi è in atto un rapporto freddo e non proprio pacifico. Naturalmente queste sono sempre indiscrezioni da prendere con le pinze.