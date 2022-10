Dopo Vite al Limite si mostra così e lascia tutti di stucco: eccola oggi, davvero clamoroso

Dopo Vite al Limite si mostra sui suoi canali social, lasciando tutti di stucco: eccola oggi, è davvero clamorosa la sua trasformazione.

Saranno anche trascorsi pochissimi anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma si vede chiaramente che la paziente del dottor Nowzaradan ha continuano ad impegnarsi anche una volta spenti i riflettori del programma. Siamo, infatti, riuscita a rintracciarla su Facebook. Ed oltre a constatare la nascita di suo figlio – proprio come un altro ex volto amatissimo dello show – i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di notare la sua ritrovata forma fisica, lasciandoci di stucco.

L’obiettivo di chi sceglie di partecipare a Vite al Limite e di iniziare un percorso di dimagrimento col dottor Nowzradan è proprio questo: ritornare ad avere una vita normale. Tante volte, infatti, ci è capitato di raccontarvi di quelle persone che, proprio per via dei loro chili di troppo, erano completamente costretti a restare immobili o a vivere una vita che non rispecchiava le loro corde.

La protagonista di questo nostro articolo di oggi, purtroppo, rientra proprio in questa seconda categoria di pazienti. Era giovanissima ai tempi della sua richiesta d’aiuto al medico chirurgo iraniano, eppure la sua vita non era affatto tipica delle ragazze della sua età. Vittima di un padre violento e spettatrice dei continui contrasti tra moglie e marito, la ragazza ha sfogato il suo dolore nel cibo fino ad arrivare a pesare 291 kg.

Oggi dopo Vite al limite si mostra così e lascia di stucco: incredibile trasformazione

Il motivo che l’ha spinta ad ingrassare sempre di più e a cercare conforto nel cibo, come dicevamo, è da rintracciare nella sua famiglia. Anche lei – così come la stragrande maggioranza dei pazienti del medico chirurgo iraniano – ha avuto grossi problemi in famiglia, che l’hanno portare a vedere il cibo come la sua isola felice. Così come Melissa Morris, anche la giovane donna è ingrassata tantissimi chili fino a raggiungere un forma fisica incredibile che l’ha più volte messa a dura prova. Grazie alla dieta impostole dal dottor Nowzaradan, è riuscita a dimagrire più di 110 kg. Com’è diventata oggi?

In tantissimi hanno seguito con attenzione la storia di Sarah Neeley durante la sesta stagione di Vite al Limite e in diversi hanno trionfato con lei quando è riuscita a raggiungere un risultato non da poco, ma com’è oggi? Su Facebook, Sarah non è solita condividere tantissimi scatti, ma in quelli che siamo riusciti a rintracciare non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua ritrovata forma fisica. Le ‘sorprese’, però, non finiscono qui! Oltre ad essere dimagrita ancora, la Neeley è convolata a nozze con uomo preziosissimo ed è anche diventata mamma. Insomma, Vite al Limite ha davvero rivoluzionato la sua esistenza. Eccola qui:

È davvero bellissima, non credete?