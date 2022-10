Un amatissimo ex di Uomini e Donne torna nel programma: fu il corteggiatore scelto dalla tronista qualche anno fa.

Capita spesso a Uomini e Donne che, dopo anni di assenza, un protagonista torni in trasmissione per rimettersi in gioco. È capitato anche in questi giorni, con il ritorno di uno dei corteggiatori più amato degli ultimi anni.

E non un corteggiatore qualsiasi, bensì la scelta della tronista dell’epoca! I due uscirono dalla trasmissione insieme, in qualità di coppia, ma la loro storia non ebbe lunga durata a telecamere spente. A distanza di qualche anno, lui ha deciso di fare ritorno nel dating show di Maria De Filippi, per mettersi nuovamente in gioco come corteggiatore. Se non temete spoiler, vi raccontiamo cosa è successo nella registrazione della puntata che vedremo in onda tra qualche giorno.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore torna per Lavinia: fu scelto dalla tronista qualche anno fa

A distanza di qualche anno, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne torna in studio. A rivelarlo sono state le anticipazioni condivise dalla sempre informata pagina Uomini e Donne Classico e Over, in merito alle registrazione del 9 ottobre. Di chi stiamo parlando?

Di Alessio Campoli, che abbiamo conosciuto nell’edizione di Uomini e Donne del 2019. Si tratta dell‘ex corteggiatore di Angela Nasti: la tronista napoletana scelse proprio lui al termini del suo percorso in trasmissione. La loro storia, però, non è praticamente mai decollata: l’annuncio della rottura è arrivato circa dieci giorni dopo l’uscita di scena dal programma. Programma dove il romano ha deciso di tornare proprio per corteggiare Lavinia Mauro, una delle due troniste di questa edizione. E, stando alle anticipazioni, Lavinia ha deciso di tenerlo e di iniziare a conoscerlo.

Nel corso della sua prima esperienza in tv, Alessio entrò nel cuore del pubblico grazie alla sua semplicità, che fece breccia nel cuore anche di Angela. Riuscirà il romano a colpire anche Lavinia? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutto quello che accadrà nel trono più famoso della televisione. Ricordiamo che, al momento, Lavinia sta conoscendo in particolare Alessio e Francesco, con i quali ha costruito un bel feeling.

A proposito di Lavinia, forse non tutti lo ricordano, ma anche lei aveva già partecipato alla trasmissione di Canale 5. Nel 2017, la Mauro aveva vestito i panni di corteggiatrice ed era tra le pretendenti del tronista Nicolò Brigante: quest’ultimo, alla fine, scelse Virginia Stablum, ma anche tra di loro non è durata a lungo. Dopo anni, Lavinia ha deciso di ritentare la carta Uomini e Donne, ma stavolta seduta sulla sedia rossa. Noi non possiamo che augurarle il lieto fine con tanto di pioggia di petali rossi!