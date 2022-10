“Dicono che mi drogo”: dopo la separazione dal marito deve sopportare anche questo

“Dicono che mi drogo”: dopo la separazione dal marito l’attrice deve sopportare anche questo.

L’amatissima attrice in un’intervista al settimanale Oggi ha risposto a tutti coloro che lasciano giudizi poco carini sul suo conto. Sono tante le cose che vengono dette. I personaggi del mondo dello spettacolo sono continuamente sotto gli occhi dei riflettori e basta davvero poco per far partire una notizia che diventa enorme ed esplosiva.

Notizia che molte volte non si avvicina per nulla alla verità. I giudizi arrivano ugualmente, anche sui social valanghe di commenti non proprio positivi vengono riportati dagli utenti in basso a foto e video. Non parliamo ovviamente in riferimento solo ai personaggi del mondo dello spettacolo ma in generale. Non si ferma la mano dell’hater e spesso colpisce fin troppo a fondo fino ad esplorare il mondo della prepotenza e del falso. Proprio l’attrice si è trovata a rispondere alle malelingue.

Si è separata dal marito e ha deciso di dedicarsi nei primi anni completamente ai due gemelli. C’è però chi, non vedendola sullo schermo, o vedendo in lei un cambiamento, si è permesso di attaccarle delle pesanti accuse.

L’attrice negli ultimi anni si è dedicata ai suoi gemelli, nati settimini. In una precedente intervista al settimanale Oggi ha raccontato che pesavano un chilo e mezzo: “Sono la cosa più bella, vorrei non soffrissero mai”. Ha anche svelato di essersi separata dal marito e di aver avuto addosso giudizi molto forti da parte di molte persone.

“Dicono che mi drogo, che sto male, che bevo, prendo psicofarmaci, tra un po’ faccio pure le rapine”, ha commentato Giovanna Mezzogiorno. L’attrice ha spiegato che oltre a questi commenti ci sono anche quelli sul suo corpo. Qualcuno dice che c’è stato un periodo in cui è ingrassata: “E allora? E’ un colossale chissenefrega”. Oggi è diversa, spiega di aver fatto attenzione a quello che mangiava.

Nessuno sport perchè si definisce pigra, ma ancora una volta dice: “Ma ancora, a chi importa? Conta che il mio lavoro lo faccio bene”. Giovanna Mezzogiorno si è trovata avvolta dai giudizi ma sa bene come rispondere e respingerli nonostante la pesantezza del contenuto.