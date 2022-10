Drastico cambio look per Quinn di Beautiful: eccola oggi, resterete a bocca aperta; l’attrice ha deciso di cambiare.

Il suo personaggio è entrato nel cast di Beautiful nel 2013 e, anno dopo anno, è entrato nel cuore dei telespettatori. Quinn Fuller è approdata nella soap opera come un personaggio negativo, una delle nemiche più spietate dei Forrester, ma ha saputo conquistare il pubblico. Soprattutto grazie all’improvvisa e coinvolgente storia d’amore con Carter.

La storia clandestina tra Quinn e il legale ha appassionato il pubblico, nonostante i due amanti siano protagonisti di un brutto tradimento ai danni di Eric e della famiglia Forrester. Al cuore e alle emozioni, però, non si comanda e i ‘Quarte’ stanno facendo davvero sognare i fan della soap opera. In attesa di scoprire gli sviluppi su questa amatissima coppia, vi mostriamo cosa ha deciso di fare ai capelli l’attrice che presta il volto alla carismatica Quinn. Nelle scorse ore, la bellissima Rena Sofer ha condiviso su Instagram un video in cui mostra il suo cambio look. “È ora di cambiare”, ha scritto l’attrice nella didascalia al post condiviso sul suo canale social. Un post che è stato immediatamente invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghi, che hanno più che gradito il nuovo aspetto della star. Curiosi di vedere il suo nuovo taglio?

Beautiful, cambio look per l’attrice di Quinn: cosa ha fatto ai capelli

Quinn Fuller è una delle protagoniste assolute degli ultimi mesi, in Beautiful. Il tradimento ad Eric Forrester è stato uno dei più clamorosi della storia della soap: il suo amante, infatti, è proprio la persona di cui lo stilista si fidava ciecamente, il suo avvocato Carter Walton. Al momento, Quinn ed Eric si sono separati, ma vi anticipiamo che questa storia non è affatto finita e che ci saranno ancora tanti colpi di scena riguardo questo interessante ‘triangolo amoroso’. In attesa di scoprire di più, vi mostriamo il nuovo look dell’attrice che interpreta la mitica Quinn da quasi dieci anni.

Rena Sofer, 53 anni, ha deciso di rivoluzionare il suo look e ha mostrato sui social il risultato. Ringraziando di cuore la sua hairstylist, l’attrice condivide un video in cui sfoggia il suo nuovo taglio: e che taglio! Dimenticata la lunga chioma di Quinn Fuller, Rena ha optato per un bob corto e leggermente spettinato. Un taglio sbarazzino, che le sta assolutamente benissimo. Un cambio look che ha convinto anche i fan dell’attrice: una valanga di cuoricini, likes e complimenti ha invaso il post condiviso dalla Sofer. E non mancano i suoi colleghi di Beatuful, da Kimberlin Brown ( Sheila Carter) a Lawrence Saint Victor ( Carter Walton), fino a Courtney Hope ( Sally Spectra).

Tutti pazzi per il nuovo taglio di Rena Sofer, date un’occhiata:

Eh si, un look stravolto per Rena: non l’abbiamo mai vista così. Un cambiamento che ha convinto tutti e che conferma tutto l’amore che il pubblico nutre nei confronti della star di Beautiful. Che, purtroppo, da qualche mese ha lasciato ufficialmente la soap. In Italia la vedremo in onda ancora per diversi mesi, ma ad Agosto, in America, Rena ha registrato le sue ultime puntate nella soap, annunciando il suo addio. Un addio definitivo? Noi ci auguriamo di no: in Beautiful, molto spesso, gli attori vanno e vengono, pur stando lontani dal set per diversi anni; è accaduto proprio in questi giorni con Sheila e avverrà a breve con Taylor e Deacon Sharpe. Quel che è certo è che al momento Rena vuole dedicarsi a nuovi progetti, aprendo un altro capitolo della sua vita. Vi mancherà la sua Quinn?