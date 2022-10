“Fabio Fazio ci è rimasto male”: la cantante svela tutto all’improvviso

La famosa cantante rivela in un’intervista a Il Messaggero un retroscena su Fabio Fazio col quale lavorato per diverso tempo.

Presenza sempre molto richiesta in tv, la cantante che tutti conosciamo ha voluto parlare a Il Messaggero della nuova esperienza che l’avrebbe attesa di lì a breve dopo aver accettato una proposta in un programma molto seguito. Inevitabilmente, il discorso è finito anche sul contesto di cui aveva fatto parte precedentemente e del quale fa parte anche il giornalista Fabio Fazio.

Proprio su di lui, l’artista ha rivelato qual è stata la sua vera reazione alla notizia del suo addio alla Rai per sbarcare a Mediaset. Racconta che Piersilvio Berlusconi le ha fatto un’offerta economica davvero allettante e che il conduttore di Che tempo che fa non l’ha presa benissimo in un primo momento.

Se anche il Biscione si è prodigato per averla nell’azienda, di sicuro si tratta di un personaggio amatissimo. Con la sua voce si è conquistata un posto tra le icone della musica italiana, ma la sua simpatia e la sua personalità l’hanno resa un vero mito anche sul piccolo schermo. Tra l’altro, questo trasferimento a Mediaset cade proprio nel 60esimo anno della sua straordinaria carriera: nel 1962 usciva il suo primo 45 giri e, per celebrare l’importante traguardo, avrà uno spettacolo tutto suo in due puntate in prima serata. Capito di chi parliamo?

Fabio Fazio, rivelazione inattesa: cosa ha detto di lui l’amatissima cantante

Il celebre volto della musica che ha deciso di dare una svolta alla sua carriera passando dalla Rai a Mediaset è proprio Orietta Berti. Come tutti sanno, l”usignolo di Cavriago’ ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di vestire i panni dell’opinionista di questa settima edizione del GF Vip al posto di Adriana Volpe.

A convincerla è stato il notevole cachet: “Soldi. Tanti”, ha ammesso con molta schiettezza al noto quotidiano romano. La Berti ha ovviamente dovuto salutare Che tempo che fa, dove è stata ospite fissa di Fabio Fazio per parecchi anni. Proprio riguardo al conduttore Rai ha svelato che ci è rimasto un po’ male: “Un po’, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”. Orietta fa poi sapere che neanche ad Amadeus direbbe di sì se dovesse proporle di collaborare con lui e Morandi al Festival di Sanremo l’anno prossimo: “Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e quest’anno. Preferisco fare altro, adesso”.

Intanto, ora che il GF Vip è iniziato da qualche settimana, che ve ne pare della mitica cantante di Mille in questo nuovo ruolo?

Noi troviamo che con Sonia Bruganelli formi una coppia davvero eccezionale, e voi?