Il fratello di Elisa Isoardi e quella particolare scelta: sapere come vive vi lascerà senza parole”

Nonostante lei sia famosa, quasi nessuno sa chi è il fratello di Elisa Isoardi: non immaginereste mai come vive, scelta molto particolare!

Da tanti anni tra le conduttrici tv più amate e celebri, Elisa Isoardi è un volto molto familiare per il pubblico. A darle grande popolarità è stato senza dubbio il programma La prova del cuoco, dove anni fa sostituì per un periodo Antonella Clerici. Diventata Miss Cinema a Miss Italia 2000, la bella piemontese si affacciò al mondo della recitazione e della moda dopo il concorso di Salsomaggiore Terme.

Spot pubblicitari, programmi televisivi nel ruolo di inviata e conduttrice fino, appunto, allo storico programma culinario di Rai Uno che l’ha resa tanto amata. Non solo: sempre in grado di mettersi in gioco, Elisa negli ultimi anni è stata anche concorrente di format come Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi, ruoli che ci hanno mostrato anche altri lati di lei fino ad allora nascosti.

Nata in provincia di Cuneo il 27 dicembre del 1982, la Isoardi è molto legata alla famiglia d’origine: sul suo profilo Instagram si mostra spesso insieme alle persone care, tra le quali purtroppo, di recente ha perso sua nonna. Ciò che non molti sanno è che la mora 40enne ha un fratello maggiore di sette anni più grande di lei. Oltre a mostrarvelo in una foto, vogliamo anche parlarvi della sua particolare scelta di vita.

Elisa Isoardi, chi è suo fratello: come vive e cosa fa

Il primogenito della famiglia Isoardi si chiama Domenico e non appartiene al mondo dello spettacolo, anzi, conduce una vita piuttosto lontana da lustrini e paillettes. Nato nel 1975, Elisa parlò di lui in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera quando era in procinto di partecipare a L’Isola dei Famosi.

A lui aveva infatti chiesto alcuni consigli su come affrontare la dura esperienza in Honduras. E sapete perché? La risposta a questa domanda è in quanto racconta di lui la conduttrice: “Mio fratello vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna“. Anche il look dell’uomo richiama molto uno stile di vita vicino alla natura e, come si vede dalla foto che li ritrae insieme, i due si somigliano moltissimo di viso. Secondo quanto rivelato dal famoso volto Rai, Domenico sarebbe più simile al loro papà mentre lei seguirebbe più le orme della mamma Irma con la quale Elisa ha sempre vissuto dopo la separazione dei genitori. Due mondi completamente differenti, quindi, quelli che vivono Domenico ed Elisa, ma guardando la foto non si sono davvero dubbi sulla parentela che li lega.

Avreste mai immaginato un dettaglio simile riguardo al fratello dell’amatissima Isoardi?