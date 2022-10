GF Vip, è caos tra le concorrenti durante la pubblicità: “Ma come ti permetti?”

GF vip, scoppia il caos tra le concorrenti durante la pausa pubblicità: “Tu hai dei problemi!”.

Una nuova puntata del GF Vip ha tenuto incollati alla televisione i telespettatori. Per la prima volta dopo anni di silenzio Pamela Prati ha raccontato tutta la verità sul caso Mark Caltagirone. La concorrente ha spiegato di averlo conosciuto in un ristorante frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo.

I truffatori le dissero che si era lasciato con una donna con la quale aveva adottato un bambino con un tumore alla gola. Storia che ha profondamente toccato la showgirl. Ha spiegato che si sentivano 24 ore su 24 e che facevano l’amore al telefono. Una volta ha anche incontrato il bambino, Sebastian. Soltanto dopo ha scoperto che era un attore. Pamela ha riferito che non voleva andare da Mara Venier, la primissima volta, a raccontare di questa storia. E’ stata una fortuna andarci perchè si è aperta la questione e col tempo, scoprendo la verità, ne è potuta uscire. Questo non è l’unico tema affrontato in puntata.

In settimana Carolina si è scontrata con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. In diretta si è parlato di quanto accaduto ed è stato inevitabile la nascita di un nuovo scontro. Durante la pubblicità una nuova lite è scoppiata tanto che lo stesso Signorini ha ripreso il discorso.

GF vip, scoppia un’accesa lite durante la pausa: “Tu hai dei problemi, fidati”

Al Grande Fratello Vip ogni giorno scoppia una lite o un confronto. In settimana c’è stato lo scontro tra Luca Salatino con Cristina ed Elenoire. Il concorrente ha avuto un piccolo crollo e ha comunicato più volte di voler abbandonare il gioco. In diretta Alfonso gli ha mostrato il messaggio della fidanzata. Un modo anche per rasserenarlo, cosa che sembra aver avuto i suoi risultati.

Questa non è l’unica dinamica ad aver catturato l’attenzione dei telespettatori. Anche tra Carolina, Wilma e Patrizia c’è stato un forte battibecco. Nei giorni precedenti la Marconi ha accusato le due concorrenti di essere due ‘brutte iene’ quando si arrabbiano. Con la Goich ha avuto una discussione con tema centrale le mele. Come riferito da Carolina, Gegia aveva chiesto a Wilma di prenderne una e quest’ultima le ha detto di no. Gesto che ha provocato la reazione della prima. Sembrerebbe che fra le due non ci sia tutta questa simpatia e in puntata è nato un forte scontro. Scontro che è proseguito anche durante la pausa pubblicità.

Carolina ha continuato a mettere in primo piano il rifiuto delle mele: “Tu aggredisci tutti dalla mattina alla sera. Hai trattato male anche Giaele e Gegia. Tu sei stata molto cattiva con Gegia che l’hai cacciata dalla cucina”. Wilma invece ha riferito che non è andata proprio così e che subito dopo Gegia ha mangiato la sua mela: “Tu non stai bene, fidati”, ha ripetuto più volte, con il botta e risposta di Carolina: “Ma come ti permetti?“.