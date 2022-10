GF Vip, frase shock dopo la diretta: si è sentito tutto

Tremenda lite in puntata ieri sera al GF Vip: dopo la diretta, la concorrente pronuncia una frase shock contro la coinquilina.

Altra puntata di fuoco quella del GF Vip di ieri sera 10 ottobre. Dopo quasi un mese di convivenza forzata, molti Vipponi iniziano a mostrare una certa insofferenza verso gli atteggiamenti di alcuni coinquilini ed i rispettivi caratteri stanno venendo sempre più allo scoperto.

Sicuramente, nel corso della serata non sono mancati momenti teneri ed emozionanti, come quello del video messaggio di Marco Bellavia agli ex compagni d’avventura: l’ex conduttore di Bim Bum Bam era insieme al suo bellissimo figlio Filippo che, per altro, gli somiglia molto. C’è stato poi l’incontro tra Amaurys e la sua adorata moglie, momento molto desiderato dall’ex pallanuotista che ha sempre sottolineato quanto sia fondamentale per lui la famiglia che ha costruito con la donna che gli è accanto da ben 18 anni.

Come insegna l’ultraventennale storia del Grande Fratello, però, le puntate in diretta sono anche l’occasione di scontri accesissimi, soprattutto dopo qualche clip ‘scomoda’ che gli autori decidono di mostrare. Ieri sera, a far accendere gli animi è stata un video in cui si vedeva Carolina Marconi criticare duramente Patrizia Rossetti e Wilma Goich. La bellissima venezuelana ha sottolineato l’aggressività delle due coinquiline e queste hanno reagito prontamente dando origine ad una discussione furibonda.

GF Vip, frase shock a fine puntata: volano parole grosse

Le parole della Marconi sulla conduttrice e la cantante sono state senza dubbio pesanti: nella clip le ha definite “marce dentro” e questa definizione ha scatenato la loro furia in puntata. “Saremo anche aggressive e marce nel cuore, ma poi andiamo a raccogliere la loro sporcizia. Ci sono delle mutande lì in bagno da due settimane. Lei invece fa solo le torte. Perché non ci dice le cose in faccia?”, ha risposto la Goich.

Carolina si è scusata dicendo di aver utilizzato termini inappropriati: “Penso quello che ho detto, ma non marce nel cuore. Lo volevo tradurre dallo spagnolo, marce no, chiedo scusa. Sono delle rompi balle sì, ma non marce“.

Ciò, però, non è bastato a placare l’ira dell’ex moglie di Edoardo Vianello che le ha rinfacciato di essere falsa quando si rivolge a lei chiamandola “nonnì”. “Sei un’ipocrita che mi chiama nonnì, per te io sono Wilma Goich. Tu sei un finto angelo con la lingua biforcuta”, ha gridato l’artista. La Marconi le ha ricordato che i suoi toni sono molto autoritari con tutti ed ha aggiunto: “ok non ti chiamerò più nonnì perché non te lo meriti proprio”.

La puntata è poi proseguita con altri argomenti, primo fra tutti il racconto di Pamela Prati sul misterioso ‘caso Mark Caltagirone’. Quando è terminata la diretta, però, Wilma ha pronunciato una frase che sta facendo parecchio discutere. “Cosa ca**o ne sa lei? Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza. Ma come si permette quella”, ha detto ancora furiosa.

In verità, la Marconi ha solo detto che Wilma non merita di essere trattata così affettuosamente da lei, ma non che non meriti di essere nonna. Avendo evidentemente travisato le sue parole, la Goich ha continuato ad inveire contro di lei: “No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto se c’era mio nipote le spaccava la faccia“. Una frase shock che certamente non è passata inosservata e che ha causato indignazione da parte del mondo social.

Secondo voi chi ha ragione tra le due concorrenti?